Не называйте его Mustang: на продажу выставили редкий 60-летний спорткар Ford T5 (фото)

В США продают на аукционе Ford T5 1966 года. Спортивное авто является редкой европейской версией самого первого Ford Mustang.

За купе Ford T5 планируют получить более 35 000 долларов. О малоизвестном авто рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.

Ford T5 ничем не отличается от Mustang

T5 — версия классического Ford Mustang первого поколения для европейского рынка. Дело в том, что права на торговую марку Mustang тогда принадлежали немецкому концерну Krupp, который предложил Ford выкупить их за 10 000 долларов ($104 000 по современному курсу).

Генри Форд ІІ решил не платить и переименовал европейский вариант Ford Mustang на T5. Сама модель при этом фактически не претерпела изменений и даже сохранила логотипы Mustang — ее лишь адаптировали к требованиям рынка. Автомобили собирали в США и поставляли в Европу.

Автомобиль прошел полную реставрацию

Конкретно это купе Ford T5 1966 года — последнее выпущенное авто в заряженном исполнении K-Code с 4,7-литровым 271-сильным V8, двойным выхлопом, спортивной подвеской и передними дисковыми тормозами. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 7,6 с, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Под капотом установлен 4,7-литровый V8 на 271 л.с.

В 1981 году Ford T5 вернулся в США, а в 2007 году прошел полную реставрацию: его перекрасили и обновили внутреннюю отделку, заменили шины и установили тахометр.

