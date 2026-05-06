Не называйте его Mustang: на продажу выставили редкий 60-летний спорткар Ford T5 (фото)
В США продают на аукционе Ford T5 1966 года. Спортивное авто является редкой европейской версией самого первого Ford Mustang.
За купе Ford T5 планируют получить более 35 000 долларов. О малоизвестном авто рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.
T5 — версия классического Ford Mustang первого поколения для европейского рынка. Дело в том, что права на торговую марку Mustang тогда принадлежали немецкому концерну Krupp, который предложил Ford выкупить их за 10 000 долларов ($104 000 по современному курсу).Важно
Генри Форд ІІ решил не платить и переименовал европейский вариант Ford Mustang на T5. Сама модель при этом фактически не претерпела изменений и даже сохранила логотипы Mustang — ее лишь адаптировали к требованиям рынка. Автомобили собирали в США и поставляли в Европу.
Конкретно это купе Ford T5 1966 года — последнее выпущенное авто в заряженном исполнении K-Code с 4,7-литровым 271-сильным V8, двойным выхлопом, спортивной подвеской и передними дисковыми тормозами. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 7,6 с, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.
В 1981 году Ford T5 вернулся в США, а в 2007 году прошел полную реставрацию: его перекрасили и обновили внутреннюю отделку, заменили шины и установили тахометр.
