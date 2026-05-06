Не називайте його Mustang: на продаж виставили рідкісний 60-річний спорткар Ford T5 (фото)

У США продають на аукціоні Ford T5 1966 року. Спортивне авто є рідкісною європейською версією найпершого Ford Mustang.

За купе Ford T5 планують отримати понад 35 000 доларів. Про маловідоме авто розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer.

Ford T5 нічим не відрізняється від Mustang Фото: Bring a Trailer

T5 — версія класичного Ford Mustang першого покоління для європейського ринку. Річ у тім, що права на торгову марку Mustang тоді належали німецькому концернові Krupp, який запропонував Ford викупити їх за 10 000 доларів ($104 000 за сучасним курсом).

Генрі Форд ІІ вирішив не платити і перейменував європейський варіант Ford Mustang на T5. Сама модель при цьому фактично не зазнала змін і навіть зберегла логотипи Mustang — її лише адаптували до вимог ринку. Автомобілі збирали у США та постачали до Європи.

Автомобіль пройшов повну реставрацію Фото: Bring a Trailer

Конкретно це купе Ford T5 1966 року — останнє випущене авто у зарядженому виконанні K-Code із 4,7-літровим 271-сильним V8, подвійним вихлопом, спортивною підвіскою і передніми дисковими гальмами. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 7,6 с, а максимальна швидкість становить 200 км/год.

Під капотом встановлений 4,7-літровий V8 на 271 к. с. Фото: Bring a Trailer

У 1981 році Ford T5 повернувся до США, а в 2007 році пройшов повну реставрацію: його перефарбували та оновили внутрішнє оздоблення, замінили шини та встановили тахометр.

