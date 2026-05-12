У Ford придумали, як захистити авто на парковці: деталі патенту

Паркування автомобіля завжди пов'язане з певним ризиком через необережність інших водіїв, велосипедистів, які намагаються проїхати у вузьких місцях, або перепони на дорозі, через що часто авто отримує ушкодження або подряпини кузова, а власник машини потім довго переглядає записи відеореєстратора, щоб з'ясувати, хто ж подряпав або стукнув його транспорт.

Компанія Ford подала заявку на патент США № US-12617393-B2 під назвою "Система виявлення рухомих об'єктів". Ця технологія дасть змогу припаркованому авто самостійно маневрувати, щоб не зіткнутися з іншим авто або будь-яким рухомим об'єктом, повідомляє HT Auto.

Патент, що є дітищем інженерів Ерола Сумера, Смруті Паніграхі та Ехсана Арабі, було подано компанією Ford Global Technologies ще 4 грудня 2023 року, і він описує систему, здатну робити те, що не під силу жодному звичайному автомобілю сьогодні: захищатися, коли водія немає поруч. Деталі патенту опублікували тільки в травні 2026-го.

Суть у тому, що припаркований автомобіль використовує камери і зовнішні датчики для безперервного моніторингу довкілля, розпізнаючи рухомі об'єкти і розраховуючи їхні траєкторії. На основі цих даних система присвоює кожному виявленому об'єкту рівень загрози.

Якщо автомобіль відчує, що щось може його вдарити, наприклад, інший автомобіль, візок із супермаркету або велосипедист, він спочатку подасть візуальне і звукове попередження, блимнувши фарами і посигналивши.

Якщо попередження не змінює траєкторію об'єкта, а зіткнення здається неминучим, автомобіль спробує зрушити з місця, щоб зменшити ймовірність аварії.

Він також завжди зважатиме на наявність нерухомих об'єктів навколо себе, як-от інші припарковані автомобілі, бар'єри, конструкції або стовпи, тож знатиме, чи є в нього місце для маневру.

Якщо зіткнення уникнути неможливо, автомобіль активує всі доступні системи камер для запису інциденту.

З огляду на те, що Ford вже використовує безліч датчиків у багатьох своїх автомобілях для спостереження за навколишнім оточенням під час використання системи Blue Cruise рівня 2 з функцією безконтактного управління, логічно припустити, що компанія вже володіє необхідними технологіями для реалізації цієї функції.

Однак існують значні юридичні проблеми, які необхідно подолати. Рух автомобіля без участі людини створює свої власні проблеми, для вирішення яких поки що немає правової бази.

Додамо, що Ford не новачок у подібних автомобільних рішеннях. Наприкінці минулого року компанія вже опублікувала патент на спосіб доступу до багажного відділення автомобіля, який давав змогу припаркованому авто автоматично рухатися назад, надаючи власникові місце для зберігання речей у передньому багажнику, коли машина перебуває занадто близько до іншої перешкоди.

