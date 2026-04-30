Звездная спортсменка получила от Ford эксклюзивный роскошный внедорожник (видео)

Lincoln Navigator
Lincoln Navigator создали для Серены Уильямс | Фото: Lincoln

Lincoln Navigator получил уникальную модификацию. Особый внедорожник создали для знаменитой теннисистки Серены Уильямс.

Внедорожник Lincoln Navigator 2026 доработали по заказу одной из самых титулованных теннисисток всех времен и он останется в единственном экземпляре. О проекте рассказали на сайте премиального подразделения Ford.

Серена Уильямс призналась, что именно Lincoln Navigator является ее любимым авто. Еще в 1998 году после выигрыша первого серьезно турнира в своей карьере теннисистка потратила призовые на Lincoln Navigator первого поколения. Внедорожник она назвала Ginger ("Имбирь") и до сих пор хранит его в своем гараже.

Линкольн Навигатор 2026
Именно поэтому в Ford решили создать особенное авто. Новый Lincoln Navigator окрашен в любимый цвет Серены Уильямс — темно-розовый. Кроме того, внедорожник получил особые колесные диски, а дверь багажника украсили изображением розы — любимого цветка спортсменки.

Салон Lincoln Navigator
Салон отделан двухцветной кожей
Салон Lincoln Navigator 2026 отделан двухцветной кожей с декором золотистого цвета, а перфорация сидений имитирует дизайн теннисных мячей.

Ford представил яркого конкурента Toyota Prado с мощным дизелем (фото)

Пороги авто украсили табличками, на которых выгравировали девиз Серены Уильямс Keep going ("Продолжай идти"), а также годы рождения самой теннисистки, ее мужа и детей. На центральной консоли появились изображения созвездий Большой и Малой Медведиц.

салон Линкольн Навигатор
На центральной консоли появилось изображение созвездий Большой и Малой Медведиц
Пороги украсили табличками с девизом Серены Уильямс
Пороги украсили табличками с девизом Серены Уильямс
С технической точки зрения — никаких изменений. Новый Lincoln Navigator оснащен 3,5-литровым V6 твин-турбо на 440 сил, 10-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Кстати, недавно представили самый мощный 2200-сильный Ford Mustang, который установил мировой рекорд скорости.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве заметили классический британский внедорожник 80-х с V8 под капотом.