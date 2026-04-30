Звездная спортсменка получила от Ford эксклюзивный роскошный внедорожник (видео)
Lincoln Navigator получил уникальную модификацию. Особый внедорожник создали для знаменитой теннисистки Серены Уильямс.
Внедорожник Lincoln Navigator 2026 доработали по заказу одной из самых титулованных теннисисток всех времен и он останется в единственном экземпляре. О проекте рассказали на сайте премиального подразделения Ford.
Серена Уильямс призналась, что именно Lincoln Navigator является ее любимым авто. Еще в 1998 году после выигрыша первого серьезно турнира в своей карьере теннисистка потратила призовые на Lincoln Navigator первого поколения. Внедорожник она назвала Ginger ("Имбирь") и до сих пор хранит его в своем гараже.
Именно поэтому в Ford решили создать особенное авто. Новый Lincoln Navigator окрашен в любимый цвет Серены Уильямс — темно-розовый. Кроме того, внедорожник получил особые колесные диски, а дверь багажника украсили изображением розы — любимого цветка спортсменки.
Салон Lincoln Navigator 2026 отделан двухцветной кожей с декором золотистого цвета, а перфорация сидений имитирует дизайн теннисных мячей.Важно
Пороги авто украсили табличками, на которых выгравировали девиз Серены Уильямс Keep going ("Продолжай идти"), а также годы рождения самой теннисистки, ее мужа и детей. На центральной консоли появились изображения созвездий Большой и Малой Медведиц.
С технической точки зрения — никаких изменений. Новый Lincoln Navigator оснащен 3,5-литровым V6 твин-турбо на 440 сил, 10-ступенчатым автоматом и полным приводом.
Кстати, недавно представили самый мощный 2200-сильный Ford Mustang, который установил мировой рекорд скорости.
Также Фокус рассказывал, что в Киеве заметили классический британский внедорожник 80-х с V8 под капотом.