Британская классика: в Киеве заметили редкий роскошный внедорожник 80-х (фото)

В Киеве сфотографировали Range Rover 1987 года в хорошем состоянии. Премиальный внедорожник оснащен 3,5-литровым V8.

Range Rover первого поколения постепенно превращается в раритет. Фотографии внедорожника появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Короткий трехдверный Range Rover сейчас стал раритетом Фото: Topcars UA

В Киеве засветился трехдверный 4,4-метровый вариант модели. Примечательно, что изначально с 1970 года Range Rover выпускали только в таком виде, а вот удлиненный (4,6 м) пятидверный вариант представили в 1981 году, после чего объемы производства коротких внедорожников существенно уменьшили.

Важно

Range Rover первой генерации стоял у истоков сегмента дорогих внедорожников премиум-класса. Он отличался комфортным салоном, который на этом автомобиле довольно неплохо сохранился. За доплату предлагали кондиционер, усилитель руля и автоматическую КПП.

Відео дня

Внедорожник неплохо сохранился Фото: Topcars UA

Под капотом Range Rover 1987 года установлен 3,5-литровый бензиновый V8 мощностью 167 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 12 с, а максимальная скорость составляет 170 км/ч. Постоянный полный привод дополнен понижающей передачей.

