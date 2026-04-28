Британська класика: у Києві помітили рідкісний розкішний позашляховик 80-х (фото)

У Києві сфотографували Range Rover 1987 року в гарному стані. Преміальний позашляховик оснащений 3,5-літровим V8.

Range Rover першого покоління поступово перетворюється на раритет. Світлини позашляховика з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Короткий тридверний Range Rover зараз став раритетом Фото: Topcars UA

У Києві засвітився тридверний 4,4-метровий варіант моделі. Примітно, що спочатку з 1970 року Range Rover випускали лише в такому вигляді, а от подовжений (4,6 м) п'ятидверний варіант представили в 1981 році, після чого об'єми виробництва коротких позашляховиків суттєво зменшили.

Range Rover першої генерації стояв біля витоків сегменту дорогих позашляховиків преміум-класу. Він вирізнявся комфортним салоном, який на цьому автомобілі доволі непогано зберігся. За доплату пропонували кондиціонер, підсилювач керма та автоматичну КПП.

Позашляховик непогано зберігся Фото: Topcars UA

Під капотом Range Rover 1987 року встановлено 3,5-літровий бензиновий V8 потужністю 167 к. с., який працює в парі з 5-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 12 с, а максимальна швидкість становить 170 км/год. Постійний повний привід доповнений знижувальною передачею.

