Зіркова спортсменка отримала від Ford ексклюзивний розкішний позашляховик (відео)

Lincoln Navigator отримав унікальну модифікацію. Особливий позашляховик створили для знаменитої тенісистки Серени Вільямс.

Позашляховик Lincoln Navigator 2026 доопрацювали на замовлення однієї з найбільш титулованих тенісисток усіх часів і він залишиться в єдиному екземплярі. Про проєкт розповіли на сайті преміального підрозділу Ford.

Серена Вільямс зізналася, що саме Lincoln Navigator є її улюбленим авто. Ще в 1998 році після виграшу першого серйозно турніру в своєї кар’єрі тенісистка потратила призові на Lincoln Navigator першого покоління. Позашляховик вона назвала Ginger ("Імбир") і досі зберігає його у своєму гаражі.

Саме тому в Ford вирішили створити особливе авто. Новий Lincoln Navigator пофарбований в улюблений колір Серени Вільямс – темно-рожевий. Крім того, позашляховик отримав особливі колісні диски, а двері багажника прикрасили зображенням троянди – улюбленої квітки спортсменки.

Салон оздоблений двоколірною шкірою

Салон Lincoln Navigator 2026 оздоблений двоколірною шкірою із декором золотистого кольору, а перфорація сидінь імітує дизайн тенісних м’ячів.

Пороги авто прикрасили табличками, на яких вигравіювали девіз Серени Вільямс Keep going ("Продовжуй іти"), а також роки народження самої тенісистки, її чоловіка та дітей. На центральній консолі з’явилися зображення сузір’їв Великої та Малої Ведмедиць.

На центральній консолі з'явилося зображення сузір"їв Великої та Малої Ведмедиць Фото: Lincoln Пороги прикрасили табличками з девізом Серени Вільямс Фото: Lincoln

Із технічної точки зору – ніяких змін. Новий Lincoln Navigator оснащений 3,5-літровим V6 твін-турбо на 440 сил, 10-ступінчастим автоматом і повним приводом.

