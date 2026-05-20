400-сильный гигант: самый популярный пикап в мире выйдет на европейский рынок (фото)

Форд F-150
Пикап Ford F-150 будет продаваться в Европе. Модель дебютирует в неплохо оснащенной версии с мощным V8 под капотом.

Ford F-150 — модель для североамериканского рынка, однако вскоре ее продажи стартуют в Германии и Швеции. Об этом сообщается на сайте компании-импортера.

Пикап оснащен 406-сильным V8
Сначала на рынок выйдет четырехдверный шестиметровый вариант XLT с 5,0-литровым V8 мощностью 406 л. с. и 10-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить 177 км/ч.

Цена Ford F-150 в Европе стартует с 76 500 евро, то есть он фактически вдвое дороже, чем за океаном. Сначала пикап будут предлагать в одном варианте оснащения с диодными фарами, двумя экранами на передней панели, камерами кругового обзора, электроприводом и подогревом сидений, системы контроля "слепых" зон и удержания в полосе движения.

Комплектация Ford F-150 будет довольно неплохой
Напомним, что именно Ford F-150 — самый популярный пикап в мире. Модель является многолетним лидером на авторынке США. Всего выпущено уже более 40 миллионов этих пикапов. Новый Ford F-150 выпускается в шести- и восьмицилиндровых модификациях мощностью до 700 сил.

