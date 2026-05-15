Недорогий флагман: в Україні з'явиться новий сімейний електрокросовер MG (фото)
На український ринок вийде новий електромобіль MG S6 EV. Сімейний кросовер потужний, багато оснащений та має запас ходу до 530 км.
Кросовер незабаром поповнить електричну лінійку MG в Україні. Його подробиці розкрили на сайті імпортера бренду.
Новий MG S6 EV є флагманським електрокросовером марки і, по суті, замінив MG Marvel R. 4,7-метрове авто вирізняється обтічним дизайном із вираженим "носом" і тоненькими діодними фарами.
У салоні на передній панелі встановили цифровий щиток приладів і 12,8-дюймовий тачскрін, а передні крісла розділені високою консоллю. Електрокросовер MG S6 просторий і має два багажники: задній об'ємом 674-1910 л і передній 124-літровий.
Електромобіль MG S6 EV пропонують у задньопривідному 244-сильному та повнопривідному 361-сильному варіантах. Потужніша версія стартує до 100 км/год за 5,1 с.
Усі кросовери MG S6 EV отримали батарею ємністю 77 кВт∙год. Запас ходу становить 530 км із заднім приводом і 485 км — з повним. Також є функція повербанка.Важливо
Ціна MG S6 в Україні стартує за 1 488 450 гривень. Базова версія COM оснащена 19-дюймовими дисками, безключовим доступом, двозонним клімат-контролем, датчиками дощу і світла, підігрівом сидінь і керма, навігацією, камерою, парктроніком, адаптивним круїз-контролем і набором систем безпеки.
Топова версія LUX (від 1 588 003 гривень) додає 20-дюймові диски, панорамний дах, оздоблення шкірою та алькантарою, камери кругового огляду, вентиляцію крісел, електропривід сидінь і дверей багажника.
До речі, на український ринок виходить і молодший брат цієї моделі — компактний електрокросовер MG S5 EV.
