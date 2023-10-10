Редкая находка: обнаружен 74-летний британский спорткар почти без пробега (фото)

Владелец MG TC редко ездил на своем раритетном спорткаре. Автомобиль проехал всего 1341 км за 74 года и имеет превосходное состояние.

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В Новой Зеландии на продажу выставили раритетный спорткар MG TC 1949 года выпуска. Родстер имеет отличное состояние и небольшой пробег. Подробности об авто рассказали на сайте Car & Classic.

Спорткары MG TC выпускались с 1945 до 1950 года. Это был компактный двухместный родстер с небольшим двигателем под капотом.

Этот автомобиль проехал всего 1341 км за 74 года. Он был изготовлен для южноафриканского рынка, где его купил коллекционер.

Спустя несколько лет спорткар купил другой коллекционер. В 1998 году авто импортировали в Новую Зеландию. Продавец купил MG TC семь лет назад и с тех пор почти не ездит на нем.

Родстер часто посещает местные выставки классических автомобилей. Авто даже получило несколько наград за превосходное состояние.

MG TC окрашен в красный цвет Фото: CarAndClassic

Перед продажей автомобиль получил новые колесные диски и шины. Также были заменены все жидкости.

Автомобиль получил новые колеса Фото: CarAndClassic

MG TC оснащен 1,25-литровым бензиновым двигателем мощностью 55 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 23 секунд. Средний расход топлива составляет 10,1 литра на 100 км.

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Стоимость раритетного спорткара составляет 75 000 фунтов стерлинга (92 000 долларов). Цена включает безопасную доставку в порт Великобритании.

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