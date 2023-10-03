Раритет из 2000-х: обнаружен 23-летний спорткар Mercedes в состоянии нового авто (фото)

Mercedes SL 2000 года оснащен 5,0-литровым V8 на 306 л. с. и способен развить 250 км/ч. Оснащение включает электропривод сидений и съемную металлическую крышу.

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В США обнаружена идеально сохраненный Mercedes-Benz SL 2000 года. Кабриолет проехал всего 2678 км — это настоящая капсула времени. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Автомобиль годами стоял в гараже Фото: carscoops.com

Автомобиль купили в 2000 году в Нью-Йорке и первый владелец хранил авто на протяжении 22 лет. Он проехал всего 1754 км, ведь большую часть времени машина стояла в гараже. Нынешний владелец приобрел Mercedes SL в прошлом году и добавил еще 924 км.

Салон автомобиля выглядит как новый Фото: carscoops.com

Кабриолет Mercedes SL 500 превосходно сохранился. На его кузове нет повреждений, а салон и мягкая складывающаяся крыша выглядят как новые. В добавок, есть съемный жесткий верх. Заменить пришлось только шины.

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Комплектация Mercedes SL довольно богатая – включает опционные 18-дюймовые диски от AMG, ксеноновые фары, акустику Bose, электропривод и подогрев сидений. Все электрооборудование работает без проблем. Также сохранена оригинальная документация на авто.

Под капотом установлен 306-сильный V8

Mercedes SL 500 оснащен 5,0-литровым 306-сильным V8 и 5-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,2 с и развить 250 км/ч. Сейчас кабриолет снова выставили на продажу и оценили в 78 000 долларов.

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