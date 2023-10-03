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Авто

Раритет из 2000-х: обнаружен 23-летний спорткар Mercedes в состоянии нового авто (фото)

Mercedes SL R129, Mercedes SL, Mercedes SL 2000, Mercedes SL 500, капсула времени
Фото: carscoops.com | Mercedes SL проехал 2678 км за 23 года

Mercedes SL 2000 года оснащен 5,0-литровым V8 на 306 л. с. и способен развить 250 км/ч. Оснащение включает электропривод сидений и съемную металлическую крышу.

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В США обнаружена идеально сохраненный Mercedes-Benz SL 2000 года. Кабриолет проехал всего 2678 км — это настоящая капсула времени. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Mercedes SL R129, Mercedes SL, Mercedes SL 2000, Mercedes SL 500, капсула времени Fullscreen
Автомобиль годами стоял в гараже
Фото: carscoops.com

Автомобиль купили в 2000 году в Нью-Йорке и первый владелец хранил авто на протяжении 22 лет. Он проехал всего 1754 км, ведь большую часть времени машина стояла в гараже. Нынешний владелец приобрел Mercedes SL в прошлом году и добавил еще 924 км.

Mercedes SL R129, Mercedes SL, Mercedes SL 2000, Mercedes SL 500, капсула времени Fullscreen
Салон автомобиля выглядит как новый
Фото: carscoops.com

Кабриолет Mercedes SL 500 превосходно сохранился. На его кузове нет повреждений, а салон и мягкая складывающаяся крыша выглядят как новые. В добавок, есть съемный жесткий верх. Заменить пришлось только шины.

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Комплектация Mercedes SL довольно богатая – включает опционные 18-дюймовые диски от AMG, ксеноновые фары, акустику Bose, электропривод и подогрев сидений. Все электрооборудование работает без проблем. Также сохранена оригинальная документация на авто.

Mercedes SL R129, Mercedes SL, Mercedes SL 2000, Mercedes SL 500, капсула времени Fullscreen
Под капотом установлен 306-сильный V8

Mercedes SL 500 оснащен 5,0-литровым 306-сильным V8 и 5-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,2 с и развить 250 км/ч. Сейчас кабриолет снова выставили на продажу и оценили в 78 000 долларов.

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