В Киеве заметили уникальный минивэн Mercedes Maybach (фото)

Mercedes V-Class тюнинговали в стиле Maybach. Минивэн получил огромную решетку радиатора и стильные колесные диски.

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В Киеве сфотографировали очень нестандартный Mercedes-Benz V-Class. Минивэн превратили в подобие Maybach. Снимки авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Тюнинг Mercedes V-Class под Maybach выполняют ряд европейских и американских ателье. После доработки цена минивэна может легко превысить 100 000 долларов.

В отделке стало больше хрома

За основу взят Mercedes V-Class 2016 года. Он получил решетку радиатора в стиле Maybach, а также измененные передний и задний бамперы с хромированным декором. Кроме того, появились спицованные колесные диски.

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Салон Mercedes V-Class Maybach не показали. Внутреннее убранство может быть довольно роскошным – нередко в подобных авто салон обшивают дорогой кожей, устанавливают широкие пассажирские кресла с регулировками, телевизор и холодильник.

Салон Mercedes V-Class порой делают очень роскошным Фото: Bring a Trailer

Техническая "начинка" не изменилась. Этот Mercedes V250d 4matic оснащен 2,2-литровым турбодизелем мощностью 204 л. с., 7-ступенчатым автоматом и полным приводом. Максимальная скорость составляет 199 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в столице видели и Mercedes V-Class в тюнинге под Brabus.

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