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Авто

Раритет із 2000-х: виявлено 23-річний спорткар Mercedes у стані нового авто (фото)

Mercedes SL R129, Mercedes SL, Mercedes SL 2000, Mercedes SL 500, капсула часу, Mercedes SL 500
Фото: carscoops.com | Mercedes SL проїхав 2678 км за 23 роки

Mercedes SL 2000 року оснащений 5,0-літровим V8 на 306 к.с. і здатний розвинути 250 км/год. Оснащення включає електропривод сидінь і знімний металевий дах.

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У США виявлено ідеально збережений Mercedes-Benz SL 2000 року. Кабріолет проїхав лише 2678 км — це справжня капсула часу. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Mercedes SL R129, Mercedes SL, Mercedes SL 2000, Mercedes SL 500, капсула часу, Mercedes SL 500 Fullscreen
Автомобіль роками стояв у гаражі
Фото: carscoops.com

Автомобіль купили у 2000 році в Нью-Йорку і перший власник зберігав авто протягом 22 років. Він проїхав лише 1754 км, адже більшу частину часу машина стояла в гаражі. Нинішній власник придбав Mercedes SL минулого року і додав ще 924 км.

Mercedes SL R129, Mercedes SL, Mercedes SL 2000, Mercedes SL 500, капсула часу, Mercedes SL 500 Fullscreen
Салон автомобіля має вигляд як новий
Фото: carscoops.com

Кабріолет Mercedes SL 500 чудово зберігся. На його кузові немає пошкоджень, а салон і м'який складний дах виглядають як нові. До того ж, є знімний жорсткий верх. Замінити довелося тільки шини.

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Комплектація Mercedes SL доволі багата — охоплює опціонні 18-дюймові диски від AMG, ксенонові фари, акустику Bose, електропривод і підігрів сидінь. Все електрообладнання працює без проблем. Також збережена оригінальна документація на авто.

Mercedes SL R129, Mercedes SL, Mercedes SL 2000, Mercedes SL 500, капсула часу, Mercedes SL 500 Fullscreen
Під капотом встановлено 306-сильний V8

Mercedes SL 500 оснащений 5,0-літровим 306-сильним V8 і 5-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 6,2 с і розвинути 250 км/год. Зараз кабріолет знову виставили на продаж і оцінили в 78 000 доларів.

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