Заброшенные легенды: в Японии прямо на улицах ржавеют редкие коллекционные авто (видео)

В Японии часто бросают ненужные авто прямо на улицах. Под открытым небом стоят настоящие коллекционные раритеты.

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Заброшенные авто часто находят в старых гаражах или сараях, однако в Японии их можно встретить прямо на улицах. Среди них – немало ценных раритетных моделей. Фотограф Дино Дале Карбонаре решил показать раритеты, не один год ржавеющие под открытым небом.

Фотограф очень много путешествовал по Японии и увлекается автомобилями, поэтому его всегда удивляло, что редкие машины бросают прямо на улицах или на паркингах. Некоторые из них стоят там десятилетиями, хотя далеко не все они ничейные.

Nissan Skyline GT-R34 V-Spec II Honda NSX BMW M3 E30 Ford RS200 Toyota MR2 Nissan Skyline 2000 GTX

К примеру, очень редкий раллийный Ford RS200 1985 года и седан BMW M5 E34 не ездили минимум с 2009 года и их владелец продолжает платить за парковку в Токио. Выяснилось, что он сейчас не живет в городе, но не может забрать машины с собой.

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Спортивную Toyota MR2 Дино Дале Карбонаре впервые увидел в Токио 6-7 лет назад и она продолжает ржаветь под открытым небом. Владелец авто не может его отремонтировать, но не хочет расставаться с ним.

Очень ценным считается культовый Nissan Skyline GT-R34 V-Spec II стоимостью не менее 100 000 долларов. Также дорогими являются Honda NSX первого поколения и BMW M3 E30.

Кроме того, на парковках обнаружены Nissan Skyline 2000 GTX 70-х и первый Lexus IS. А знаменитая Mazda RX-7 ржавеет прямо посреди поля.

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