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Авто

Обнаружен культовый 18-летний суперкар от Honda в состоянии нового авто (фото)

Acura NSX 2005, Acura NSX, Honda NSX, суперкар Acura, суперкар Honda, капсула времени
Фото: RM Sotheby's | Acura NSX идеально сохранилась

Acura/Honda NSX — единственный суперкар в истории японского автопроизводителя. Разработать знаменитую модель помог трехкратный чемпион "Формулы-1" Айртон Сенна.

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В США нашли идеально сохраненную Acura NSX 2005 года. Суперкар выглядит как новый и является настоящей капсулой времени. Об этом сообщает сайт аукционного дома RM Sotheby’s, выставившего авто на продажу.

Honda NSX, Acura NSX 2005, Acura NSX, суперкар Acura, суперкар Honda, капсула времени Fullscreen
Пробег авто составляет 8227 км
Фото: RM Sotheby's

Эта Acura NSX в версии T со съемной крышей – одна из последних выпущенных экземпляров модели, ведь первое поколение суперкара прекратили собирать именно в 2005 году. За 18 лет автомобиль проехал всего 8227 км.

Acura NSX 2005 года очень редко покидала отапливаемый гараж. Лакокрасочное покрытие кузова в отличном состоянии, а салон и вовсе выглядит как новый.

Acura NSX 2005, Acura NSX, Honda NSX, суперкар Acura, суперкар Honda, капсула времени Fullscreen
Салон Acura NSX выглядит как новый
Фото: RM Sotheby's

В 2022 году авто прошло техобслуживание с заменой расходников. Именно сохранностью обусловлена высокая цена Acura NSX: за нее хотят выручить от 225 до 275 тысяч долларов.

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Среднемоторный суперкар от Honda оснащен 3,2-литровым V6 мощностью 280 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,7 с и развивает 274 км/ч.

Acura NSX 2005, Acura NSX, Honda NSX, суперкар Acura, суперкар Honda, капсула времени Fullscreen
Суперкар оснащен 280-сильным V6
Фото: RM Sotheby's

Напомним, что Acura/Honda NSX – единственный суперкар в истории японской корпорации. В создании первого поколения модели принимал участие трехкратный чемпион "Формулы-1" Айртон Сенна. В Японии и Европе модель продавали под маркой Honda, а в Америке — как Acura.

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