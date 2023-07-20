Обнаружен культовый 18-летний суперкар от Honda в состоянии нового авто (фото)

Acura/Honda NSX — единственный суперкар в истории японского автопроизводителя. Разработать знаменитую модель помог трехкратный чемпион "Формулы-1" Айртон Сенна.

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В США нашли идеально сохраненную Acura NSX 2005 года. Суперкар выглядит как новый и является настоящей капсулой времени. Об этом сообщает сайт аукционного дома RM Sotheby’s, выставившего авто на продажу.

Пробег авто составляет 8227 км Фото: RM Sotheby's

Эта Acura NSX в версии T со съемной крышей – одна из последних выпущенных экземпляров модели, ведь первое поколение суперкара прекратили собирать именно в 2005 году. За 18 лет автомобиль проехал всего 8227 км.

Acura NSX 2005 года очень редко покидала отапливаемый гараж. Лакокрасочное покрытие кузова в отличном состоянии, а салон и вовсе выглядит как новый.

Салон Acura NSX выглядит как новый Фото: RM Sotheby's

В 2022 году авто прошло техобслуживание с заменой расходников. Именно сохранностью обусловлена высокая цена Acura NSX: за нее хотят выручить от 225 до 275 тысяч долларов.

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Среднемоторный суперкар от Honda оснащен 3,2-литровым V6 мощностью 280 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,7 с и развивает 274 км/ч.

Суперкар оснащен 280-сильным V6 Фото: RM Sotheby's

Напомним, что Acura/Honda NSX – единственный суперкар в истории японской корпорации. В создании первого поколения модели принимал участие трехкратный чемпион "Формулы-1" Айртон Сенна. В Японии и Европе модель продавали под маркой Honda, а в Америке — как Acura.

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