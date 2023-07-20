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Авто

Виявлено культовий 18-річний суперкар від Honda у стані нового авто (фото)

Acura NSX 2005, Acura NSX, Honda NSX, суперкар Acura, суперкар Honda, капсула часу
Фото: RM Sotheby's | Acura NSX ідеально збереглася

Acura/Honda NSX — єдиний суперкар в історії японського автовиробника. Розробити знамениту модель допоміг триразовий чемпіон "Формули-1" Айртон Сенна.

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У США знайшли ідеально збережену Acura NSX 2005 року. Суперкар виглядає як новий і є справжньою капсулою часу. Про це повідомляє сайт аукціонного дому RM Sotheby's, який виставив авто на продаж.

Honda NSX, Acura NSX 2005, Acura NSX, суперкар Acura, суперкар Honda, капсула часу Fullscreen
Пробіг авто становить 8227 км
Фото: RM Sotheby's

Ця Acura NSX у версії T зі знімним дахом — одна з останніх випущених екземплярів моделі, адже перше покоління суперкара припинили складати саме в 2005 році. За 18 років автомобіль проїхав лише 8227 км.

Acura NSX 2005 року дуже рідко залишала опалювальний гараж. Лакофарбове покриття кузова у відмінному стані, а салон і зовсім має вигляд як новий.

Acura NSX 2005, Acura NSX, Honda NSX, суперкар Acura, суперкар Honda, капсула часу Fullscreen
Салон Acura NSX виглядає як новий
Фото: RM Sotheby's

У 2022 році авто пройшло техобслуговування із заміною витратних матеріалів. Саме збереженням обумовлена висока ціна Acura NSX: за неї хочуть виручити від 225 до 275 тисяч доларів.

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Середньомоторний суперкар від Honda оснащений 3,2-літровим V6 потужністю 280 к. с. і 6-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 5,7 с і розвиває 274 км/год.

Acura NSX 2005, Acura NSX, Honda NSX, суперкар Acura, суперкар Honda, капсула часу Fullscreen
Суперкар оснащений 280-сильним V6
Фото: RM Sotheby's

Нагадаємо, що Acura/Honda NSX — єдиний суперкар в історії японської корпорації. У створенні першого покоління моделі брав участь триразовий чемпіон "Формули-1" Айртон Сенна. В Японії та Європі модель продавали під маркою Honda, а в Америці — як Acura.

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