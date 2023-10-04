Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Покинуті легенди: в Японії просто на вулицях іржавіють рідкісні колекційні авто (відео)

Mazda RX7, Nissan Skyline, BMW M3, Honda NSX, покинуті авто, Toyota MR2
Фото: скриншот / YouTube | Mazda RX-7 виявили посеред поля

В Японії часто кидають непотрібні авто просто на вулицях. Просто неба стоять справжні колекційні раритети.

Related video

Покинуті авто часто знаходять у старих гаражах чи сараях, проте в Японії їх можна зустріти просто на вулицях. Серед них — чимало цінних раритетних моделей. Фотограф Діно Дале Карбонаре вирішив показати раритети, які не один рік іржавіють просто неба.

Фотограф дуже багато подорожував Японією і захоплюється автомобілями, тож його завжди дивувало, що рідкісні автівки кидають просто на вулицях або на паркінгах. Деякі з них стоять там десятиліттями, хоча далеко не всі вони нічийні.

Nissan Skyline GT-R34 V-Spec II Fullscreen
Nissan Skyline GT-R34 V-Spec II
Honda NSX Fullscreen
Honda NSX
BMW M3 E30 Fullscreen
BMW M3 E30
Ford RS200 Fullscreen
Ford RS200
Toyota MR2 Fullscreen
Toyota MR2
Nissan Skyline 2000 GTX Fullscreen
Nissan Skyline 2000 GTX
Nissan Skyline GT-R34 V-Spec II
Honda NSX
BMW M3 E30
Ford RS200
Toyota MR2
Nissan Skyline 2000 GTX

Наприклад, дуже рідкісний ралійний Ford RS200 1985 року і седан BMW M5 E34 не їздили щонайменше з 2009 року, і їхній власник продовжує платити за парковку в Токіо. З'ясувалося, що він зараз не живе в місті, але не може забрати машини з собою.

Важливо
Капсула часу із 70-х: в Україні виявлено 50-річний універсал ВАЗ без пробігу (відео)
Капсула часу із 70-х: в Україні виявлено 50-річний універсал ВАЗ без пробігу (відео)

Спортивну Toyota MR2 Діно Дале Карбонаре вперше побачив у Токіо 6-7 років тому і вона продовжує іржавіти просто неба. Власник авто не може його відремонтувати, але не хоче розлучатися з ним.

Дуже цінним вважається культовий Nissan Skyline GT-R34 V-Spec II вартістю не менше 100 000 доларів. Також дорогими є Honda NSX першого покоління і BMW M3 E30.

Крім того, на парковках виявлено Nissan Skyline 2000 GTX 70-х і перший Lexus IS. А знаменита Mazda RX-7 іржавіє просто посеред поля.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні виявили унікальний експериментальний мотоцикл львівського заводу.

Також ми писали про рідкісний Ford Mustang 1969 року в змаганні нового авто.