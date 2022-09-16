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Авто

Раритеты на $20 миллионов: на аукцион выставлена впечатляющая коллекция из 120 авто (фото)

коллекция автомобилей, Mercedes-Benz 300SL, Ferrari 250, Ferrari 246 Dino, Bugatti Atlantic, ретро-авто
Фото: Sotheby’s | Коллекция Джина Пондера насчитывает 120 автомобилей и мотоциклов

Американский мебельный магнат Джин Пондер распродает коллекцию авто, собранную за более, чем полвека. Она включает дорогие Ferrari, Maserati, Mercedes-Benz и Bugatti.

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В США на аукционе RM Sotheby’s распродадут огромную автоколлекцию миллионера Джина Пондера. С молотка уйдут 120 раритетных авто и мотоциклов общей стоимостью около 20 миллионов долларов. Подробности коллекции раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

Техасский мебельный магнат Джин Пондер начал собирать автомобили еще в 60-х. Во время службы на флоте он привез из Европы MG TC 1948 года, ставший в последствии первым экземпляром в его коллекции. Сейчас миллионеру 80 и он решил распродать авто.

коллекция автомобилей, Mercedes-Benz 300SL, Ferrari 250, Ferrari 246 Dino, Bugatti Atlantic, ретро-авто Fullscreen
Mercedes-Benz 300 SL Roadster является самым дорогим лотом на аукционе
Фото: Sotheby’s

Самый дорогой лот – Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1960 года, оцененный в 1,7-1,9 млн. долларов. Среди других ценных авто – Aston Martin DB 2/4 1954 года и Maserati 3500 GT 1960 года стоимостью около миллиона долларов.

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Также американец собрал несколько ценных Ferrari. Среди них – купе 250 GT и 330 GTC, кабриолеты 212 Barchetta и 246 Dino. А еще у него немало винтажных MG.

Копия Bugatti 57 SC Atlantic 1937 года Fullscreen
Копия Bugatti 57 SC Atlantic 1937 года
Maserati 3500 GT 1960 года Fullscreen
Maserati 3500 GT 1960 года
Ferrari 330 GTC 1967 года Fullscreen
Ferrari 330 GTC 1967 года
Ferrari 250 GT 1959 года Fullscreen
Ferrari 250 GT 1959 года
Aston Martin DB 2/4 1954 года Fullscreen
Aston Martin DB 2/4 1954 года
Реплика Alfa Romeo 8C 2900 B 1938 года Fullscreen
Реплика Alfa Romeo 8C 2900 B 1938 года
Ferrari 212 1952 года Fullscreen
Ferrari 212 1952 года
Копия Bugatti 55 1932 года Fullscreen
Копия Bugatti 55 1932 года
Ferrari 246 Dino 1974 года Fullscreen
Ferrari 246 Dino 1974 года
Копия Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года Fullscreen
Копия Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года
Реплика Jaguar C-Type 1953 года Fullscreen
Реплика Jaguar C-Type 1953 года
MG PB Airline 1935 года Fullscreen
MG PB Airline 1935 года
Копия Bugatti 57 SC Atlantic 1937 года
Maserati 3500 GT 1960 года
Ferrari 330 GTC 1967 года
Ferrari 250 GT 1959 года
Aston Martin DB 2/4 1954 года
Реплика Alfa Romeo 8C 2900 B 1938 года
Ferrari 212 1952 года
Копия Bugatti 55 1932 года
Ferrari 246 Dino 1974 года
Копия Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года
Реплика Jaguar C-Type 1953 года
MG PB Airline 1935 года

Кроме того, в коллекции есть очень качественные копии знаменитых авто 30-50-х годов, построенные по индивидуальному заказу Джина Пондера. Реплика Bugatti 57 SC Atlantic оценена в 1,4-1,8 млн. долларов, хотя оригинал еще дороже – он стоит в районе $40 миллионов. Также продаются копии Alfa Romeo 8C 2900 B, Bugatti 55, Jaguar C-Type и Ferrari 250 Testa Rossa.

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