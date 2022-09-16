Раритеты на $20 миллионов: на аукцион выставлена впечатляющая коллекция из 120 авто (фото)
Американский мебельный магнат Джин Пондер распродает коллекцию авто, собранную за более, чем полвека. Она включает дорогие Ferrari, Maserati, Mercedes-Benz и Bugatti.
В США на аукционе RM Sotheby’s распродадут огромную автоколлекцию миллионера Джина Пондера. С молотка уйдут 120 раритетных авто и мотоциклов общей стоимостью около 20 миллионов долларов. Подробности коллекции раскрыли на официальном сайте аукционного дома.
Техасский мебельный магнат Джин Пондер начал собирать автомобили еще в 60-х. Во время службы на флоте он привез из Европы MG TC 1948 года, ставший в последствии первым экземпляром в его коллекции. Сейчас миллионеру 80 и он решил распродать авто.
Самый дорогой лот – Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1960 года, оцененный в 1,7-1,9 млн. долларов. Среди других ценных авто – Aston Martin DB 2/4 1954 года и Maserati 3500 GT 1960 года стоимостью около миллиона долларов.Важно
Также американец собрал несколько ценных Ferrari. Среди них – купе 250 GT и 330 GTC, кабриолеты 212 Barchetta и 246 Dino. А еще у него немало винтажных MG.
Кроме того, в коллекции есть очень качественные копии знаменитых авто 30-50-х годов, построенные по индивидуальному заказу Джина Пондера. Реплика Bugatti 57 SC Atlantic оценена в 1,4-1,8 млн. долларов, хотя оригинал еще дороже – он стоит в районе $40 миллионов. Также продаются копии Alfa Romeo 8C 2900 B, Bugatti 55, Jaguar C-Type и Ferrari 250 Testa Rossa.
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