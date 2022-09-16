Раритеты на $20 миллионов: на аукцион выставлена впечатляющая коллекция из 120 авто (фото)

Американский мебельный магнат Джин Пондер распродает коллекцию авто, собранную за более, чем полвека. Она включает дорогие Ferrari, Maserati, Mercedes-Benz и Bugatti.

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В США на аукционе RM Sotheby’s распродадут огромную автоколлекцию миллионера Джина Пондера. С молотка уйдут 120 раритетных авто и мотоциклов общей стоимостью около 20 миллионов долларов. Подробности коллекции раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

Техасский мебельный магнат Джин Пондер начал собирать автомобили еще в 60-х. Во время службы на флоте он привез из Европы MG TC 1948 года, ставший в последствии первым экземпляром в его коллекции. Сейчас миллионеру 80 и он решил распродать авто.

[ + – ] Mercedes-Benz 300 SL Roadster является самым дорогим лотом на аукционе Фото: Sotheby’s

Самый дорогой лот – Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1960 года, оцененный в 1,7-1,9 млн. долларов. Среди других ценных авто – Aston Martin DB 2/4 1954 года и Maserati 3500 GT 1960 года стоимостью около миллиона долларов.

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Также американец собрал несколько ценных Ferrari. Среди них – купе 250 GT и 330 GTC, кабриолеты 212 Barchetta и 246 Dino. А еще у него немало винтажных MG.

[ + – ] Копия Bugatti 57 SC Atlantic 1937 года [ + – ] Maserati 3500 GT 1960 года [ + – ] Ferrari 330 GTC 1967 года [ + – ] Ferrari 250 GT 1959 года [ + – ] Aston Martin DB 2/4 1954 года [ + – ] Реплика Alfa Romeo 8C 2900 B 1938 года [ + – ] Ferrari 212 1952 года [ + – ] Копия Bugatti 55 1932 года [ + – ] Ferrari 246 Dino 1974 года [ + – ] Копия Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года [ + – ] Реплика Jaguar C-Type 1953 года [ + – ] MG PB Airline 1935 года

Кроме того, в коллекции есть очень качественные копии знаменитых авто 30-50-х годов, построенные по индивидуальному заказу Джина Пондера. Реплика Bugatti 57 SC Atlantic оценена в 1,4-1,8 млн. долларов, хотя оригинал еще дороже – он стоит в районе $40 миллионов. Также продаются копии Alfa Romeo 8C 2900 B, Bugatti 55, Jaguar C-Type и Ferrari 250 Testa Rossa.

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