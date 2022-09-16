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Авто

Раритети на $20 мільйонів: на аукціон виставили вражаючу колекцію зі 120 авто (фото)

колекція автомобілів, Mercedes-Benz 300SL, Ferrari 250, Ferrari 246 Dino, Bugatti Atlantic, ретро-авто
Фото: Sotheby’s | Колекція Джина Пондера налічує 120 автомобілів і мотоциклів

Американський меблевий магнат Джин Пондер розпродає колекцію авто, зібрану за понад пів століття. Вона включає дорогі Ferrari, Maserati, Mercedes-Benz і Bugatti.

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У США на аукціоні RM Sotheby's розпродадуть величезну автоколекцію мільйонера Джина Пондера. З молотка підуть 120 раритетних авто й мотоциклів загальною вартістю близько 20 мільйонів доларів. Подробиці колекції розкрили на офіційному сайті аукціонного дому.

Техаський меблевий магнат Джин Пондер почав збирати автомобілі ще в 60-х. Під час служби на флоті він привіз із Європи MG TC 1948 року, який згодом став першим екземпляром у його колекції. Наразі мільйонеру 80, і він вирішив розпродати авто.

колекція автомобілів, Mercedes-Benz 300SL, Ferrari 250, Ferrari 246 Dino, Bugatti Atlantic, ретро-авто Fullscreen
Mercedes-Benz 300 SL Roadster є найдорожчим лотом на аукціоні
Фото: Sotheby’s

Найдорожчий лот — Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1960, оцінений в 1,7–1,9 млн доларів. Серед інших цінних авто — Aston Martin DB 2/4 1954 і Maserati 3500 GT 1960 вартістю близько мільйона доларів.

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Також американець зібрав кілька цінних Ferrari. Серед них — купе 250 GT і 330 GTC, кабріолети 212 Barchetta та 246 Dino. А ще має чимало вінтажних MG.

Копія Bugatti 57 SC Atlantic 1937 Fullscreen
Копія Bugatti 57 SC Atlantic 1937
Maserati 3500 GT 1960 року Fullscreen
Maserati 3500 GT 1960 року
Ferrari 330 GTC 1967 року Fullscreen
Ferrari 330 GTC 1967 року
Ferrari 250 GT 1959 року Fullscreen
Ferrari 250 GT 1959 року
Aston Martin DB 2/4 1954 року Fullscreen
Aston Martin DB 2/4 1954 року
Репліка Alfa Romeo 8C 2900 B 1938 Fullscreen
Репліка Alfa Romeo 8C 2900 B 1938
Ferrari 212 1952 року Fullscreen
Ferrari 212 1952 року
Копія Bugatti 55 1932 року Fullscreen
Копія Bugatti 55 1932 року
Ferrari 246 Dino 1974 року Fullscreen
Ferrari 246 Dino 1974 року
Копія Ferrari 250 Testa Rossa 1957 року Fullscreen
Копія Ferrari 250 Testa Rossa 1957 року
Репліка Jaguar C-Type 1953 Fullscreen
Репліка Jaguar C-Type 1953
MG PB Airline 1935 року Fullscreen
MG PB Airline 1935 року
Копія Bugatti 57 SC Atlantic 1937
Maserati 3500 GT 1960 року
Ferrari 330 GTC 1967 року
Ferrari 250 GT 1959 року
Aston Martin DB 2/4 1954 року
Репліка Alfa Romeo 8C 2900 B 1938
Ferrari 212 1952 року
Копія Bugatti 55 1932 року
Ferrari 246 Dino 1974 року
Копія Ferrari 250 Testa Rossa 1957 року
Репліка Jaguar C-Type 1953
MG PB Airline 1935 року

Крім того, в колекції є дуже якісні копії знаменитих авто 30-50-х років, побудовані на індивідуальне замовлення Джина Пондера. Репліка Bugatti 57 SC Atlantic оцінена в 1,4 – 1,8 млн доларів, хоча оригінал ще дорожчий — він коштує близько $40 мільйонів. Також продаються копії Alfa Romeo 8C 2900 B, Bugatti 55, Jaguar C-Type і Ferrari 250 Testa Rossa.

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