Раритети на $20 мільйонів: на аукціон виставили вражаючу колекцію зі 120 авто (фото)

Американський меблевий магнат Джин Пондер розпродає колекцію авто, зібрану за понад пів століття. Вона включає дорогі Ferrari, Maserati, Mercedes-Benz і Bugatti.

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У США на аукціоні RM Sotheby's розпродадуть величезну автоколекцію мільйонера Джина Пондера. З молотка підуть 120 раритетних авто й мотоциклів загальною вартістю близько 20 мільйонів доларів. Подробиці колекції розкрили на офіційному сайті аукціонного дому.

Техаський меблевий магнат Джин Пондер почав збирати автомобілі ще в 60-х. Під час служби на флоті він привіз із Європи MG TC 1948 року, який згодом став першим екземпляром у його колекції. Наразі мільйонеру 80, і він вирішив розпродати авто.

[ + – ] Mercedes-Benz 300 SL Roadster є найдорожчим лотом на аукціоні Фото: Sotheby’s

Найдорожчий лот — Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1960, оцінений в 1,7–1,9 млн доларів. Серед інших цінних авто — Aston Martin DB 2/4 1954 і Maserati 3500 GT 1960 вартістю близько мільйона доларів.

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Також американець зібрав кілька цінних Ferrari. Серед них — купе 250 GT і 330 GTC, кабріолети 212 Barchetta та 246 Dino. А ще має чимало вінтажних MG.

[ + – ] Копія Bugatti 57 SC Atlantic 1937 [ + – ] Maserati 3500 GT 1960 року [ + – ] Ferrari 330 GTC 1967 року [ + – ] Ferrari 250 GT 1959 року [ + – ] Aston Martin DB 2/4 1954 року [ + – ] Репліка Alfa Romeo 8C 2900 B 1938 [ + – ] Ferrari 212 1952 року [ + – ] Копія Bugatti 55 1932 року [ + – ] Ferrari 246 Dino 1974 року [ + – ] Копія Ferrari 250 Testa Rossa 1957 року [ + – ] Репліка Jaguar C-Type 1953 [ + – ] MG PB Airline 1935 року

Крім того, в колекції є дуже якісні копії знаменитих авто 30-50-х років, побудовані на індивідуальне замовлення Джина Пондера. Репліка Bugatti 57 SC Atlantic оцінена в 1,4 – 1,8 млн доларів, хоча оригінал ще дорожчий — він коштує близько $40 мільйонів. Також продаються копії Alfa Romeo 8C 2900 B, Bugatti 55, Jaguar C-Type і Ferrari 250 Testa Rossa.

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