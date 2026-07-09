Рожевий спорткар BMW від Сідні Свіні пішов із молотка за смішною ціною (фото)

У США на аукціоні продали незвичний рожевий кабріолет BMW Z3 1997 року. Спорткар є кіногероєм і на ньому їздила Сідні Свіні.

Саме цей BMW Z3 знімався у фільмі "Королева рингу" 2025 року. Про авто розповіли на сайті онлайн аукціону Cars and Bids.

Авто знімалося у фільмі "Королева рингу" з Сідні Свіні Фото: Cars and Bids

На цьому рожевому спорткарі в кіно їздила головна героїня – боксерка Крісті Мартін, роль якої виконала Сідні Свіні. Після завершення зйомок автомобіль використовували в різноманітних промоакціях, а зіркова акторка залишила свій автограф у салоні на передній панелі.

Акторка залишила свій автограф у салоні Фото: Cars and Bids

Кабріолет BMW Z3 ніколи не був доступний у рожевому кольорі з заводу, тому для фільму його перефарбували. Салон авто оздоблений шкірою, а комплектація включає 16-дюймові литі диски, кондиціонер, круїз-контроль та аудіосистему Harman Kardon.

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Під капотом цього BMW Z3 встановлено 1,9-літрову бензинову четвірку потужністю 140 сил. У парі з нею працює 4-ступінчаста автоматична КПП.

Авто продали за $12 855 Фото: Cars and Bids

Пробіг BMW Z3 становить 104,7 тис. км. Хоча в автомобіля цікаве минуле в кіно, ціна BMW Z3 виявилася невеликою – всього 12 855 доларів.

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