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Рожевий спорткар BMW від Сідні Свіні пішов із молотка за смішною ціною (фото)

BMW Z3
BMW Z3 пофарбували в оригінальний рожевий колір | Фото: Cars and Bids

У США на аукціоні продали незвичний рожевий кабріолет BMW Z3 1997 року. Спорткар є кіногероєм і на ньому їздила Сідні Свіні.

Саме цей BMW Z3 знімався у фільмі "Королева рингу" 2025 року. Про авто розповіли на сайті онлайн аукціону Cars and Bids.

Сідні Свіні БМВ
Авто знімалося у фільмі "Королева рингу" з Сідні Свіні
Фото: Cars and Bids

На цьому рожевому спорткарі в кіно їздила головна героїня – боксерка Крісті Мартін, роль якої виконала Сідні Свіні. Після завершення зйомок автомобіль використовували в різноманітних промоакціях, а зіркова акторка залишила свій автограф у салоні на передній панелі.

салон BMW Z3
Акторка залишила свій автограф у салоні
Фото: Cars and Bids

Кабріолет BMW Z3 ніколи не був доступний у рожевому кольорі з заводу, тому для фільму його перефарбували. Салон авто оздоблений шкірою, а комплектація включає 16-дюймові литі диски, кондиціонер, круїз-контроль та аудіосистему Harman Kardon.

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Під капотом цього BMW Z3 встановлено 1,9-літрову бензинову четвірку потужністю 140 сил. У парі з нею працює 4-ступінчаста автоматична КПП.

спорткар BMW Z3
Авто продали за $12 855
Фото: Cars and Bids

Пробіг BMW Z3 становить 104,7 тис. км. Хоча в автомобіля цікаве минуле в кіно, ціна BMW Z3 виявилася невеликою – всього 12 855 доларів.

Раніше Фокус розповідав, що старий Ford Sierra 80-х виставили на торги за $267 000.

Також ми писали, що на аукціоні продаватимуть авто, з якого скопіювали "Чайку" ГАЗ-13.