Раритетні Mercedes 1928 року від українського дизайнера продають за $7 мільйонів (фото)

У США виставили на аукціон два рідкісних Mercedes-Benz 1928 року. Автомобілі розробив дизайнер Яків Савчик із України.

За пару вінтажних Mercedes планують отримати 7 мільйонів доларів. Про них розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Обидва авто є творіннями українця Якова, або Жака Савчика. В юному віці він із батьками емігрував до Франції й у 1905 році відкрив у передмісті Парижа ательє Saoutchik. Там на замовлення виготовляли ексклюзивні кузови автомобілів.

Mercedes 680 S Torpedo оцінили в $6,5 мільйона Фото: RM Sotheby's

Яків Савчик працював не лише із Mercedes, а й із Rolls-Royce, Bentley, Hispano-Suiza, Talbot-Lago та Pegaso. Його роботи вирізнялися авангардним дизайном та сміливими рішеннями. Про найвідоміші творіння дизайнера можна дізнатися зі статті Фокусу.

Mercedes-Benz 680 S Torpedo Sport Cannes

За кабріолет Mercedes 680 S можуть отримати до 6,5 мільйона доларів. Таких елегантних авто із довгим капотом і низькою віконною лінією випустили лише 12. Розроблений Яковом Савчиком м’який дах має складну конструкцію і повністю ховається в кузов.

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Кабріолет здатен розвинути 180 км/год Фото: RM Sotheby's

Салон Mercedes 680 S Saoutchik оздоблений деревом і шкірою варана. Під капотом встановлено 6,8-літрову рядну шістку з компресором потужністю 180 к. с., яка дозволяє розганятися до 175 км/год. На той час це було одне з найшвидших авто у світі.

Салон оздоблений шкірою варана Фото: RM Sotheby's

Цей Mercedes 680 S Torpedo Sport Cannes створили у 1928 році на замовлення французького банкіра графа Олів’є де Ріво, а пізніше він зберігався у колекціях у Нідерландах та США, причому американець Дітер Холтенброш володів ним упродовж 55 років. Усі основні агрегати автомобіля є рідними.

6,8-літрова шістка з компресором розвиває 180 сил Фото: RM Sotheby's

Нинішній власник придбав кабріолет у 2019 році та відреставрував його. Mercedes 680 S неодноразово брав участь у фестивалях ретроавто та вигравав нагороди.

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Mercedes-Benz 630 K Torpedo Transformable La Baule

Оригінальний Mercedes 630 K Saoutchik оцінили в 600-800 тис. доларів. Таких кабріолетів виготовили всього шість. У них висока віконна лінія та два лобових скла.

Mercedes 630K має два лобових скла Фото: RM Sotheby's

Mercedes 630 K Torpedo Transformable La Baule також має м’який дах складної конструкції, який не лише повністю ховається, а й може складатися повністю або ж тільки над передніми сидіннями.

В оздобленні салону використали не лише шкіру ящірки та дерево, а й дорогу тканину з вишивкою як у гобеленах. 6,3-літрова 140-сильна шістка з компресором розганяє Mercedes 630 K до 145 км/год.

Mercedes 630K Saoutchik знімався у голлівудському кіно Фото: RM Sotheby's

Саме цей Mercedes 630 K Torpedo Transformable La Baule демонстрували на Нью-Йоркському автосалоні 1928 року. Пізніше автомобіль викупила прокатна компанія Pacific Auto Rental з Лос-Анджелеса, яка постачала нестандартні машини для зйомок голлівудського кіно. Mercedes знявся у кількох фільмах.

Тканина в салоні імітує гобелени Фото: RM Sotheby's

Після цього авто перебувало у колекціях в США та Канаді та двічі (у 60-х та 80-х роках) проходило реставрацію. Із 1986 по 2016 рік воно було експонатом музею Блекхоук у Каліфорнії. Продавець придбав його у 2023 році.

Між іншим, на цьому ж аукціоні продаватимуть стильний фаетон Packard 1934 року, створений іншим дизайнером із України — Олексієм Сахновським. Його оцінили в 5 мільйонів доларів.

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