Створений українцем: рідкісний кабріолет 30-х оцінили в $5 мільйонів (фото)

У США на аукціон виставили фаетон Packard Twelve 1934 року. Його дизайн розробив стиліст Олексій Сахновський з Києва.

Орієнтовна ціна Packard Twelve Individual Custom Sport Phaeton (саме така повна назва авто) – 4-5 мільйонів доларів. Про раритет розповіли на сайті аукціону RM Sotheby’s.

Виготовили лише п'ять фаетонів Packard Twelve з кузовом від LeBaron Фото: RM Sotheby's

Виготовлено лише п’ять обтічних фаетонів Packard Twelve, які мають два лобових скла. Їх зовнішність створив у ательє LeBaron українець Олексій Сахновський.

Граф Олексій Сахновський за батьківської лінією був нащадком гетьмана Павла Полуботка та Миколи Гоголя, а його мати була онукою цукрозаводчика Терещенка.

За авто планують отримати до 5 мільйонів доларів Фото: RM Sotheby's

У 1917 році Олексій Сахновський емігрував та невдовзі опинився в США, де став відомим автодизайнером і на початку 30-х співпрацював із ательє LeBaron та створював особливі Packard. Про інші його творіння можна дізнатися зі статті Фокусу.

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Автомобіль реставрували ще в 1975 році, проте він у непоганому стані Фото: RM Sotheby's

Цей Packard Twelve – третій у серії. Він оснащений 7,3-літровими V12 потужністю 160 сил і здатен розвинути 161 км/год.

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У 1934 році кабріолет придбав бортінженер авіакомпанії TWA Едвард Бонем і володів ним до смерті в 1961 році. Після цього Packard Twelve опинився в колекції Вільяма Харра і в 1975 році пройшов повну реставрацію.

Авто оснащене 160-сильним V12 Фото: RM Sotheby's

Авто ще кілька разів переходило із рук у руки, а нинішній власник придбав його у 1995 році. Packard Twelve кілька разів брав участь у найвідоміших виставках ретроавто.

Між іншим, на цей же аукціон виставили ексклюзивне авто зірки "Віднесених вітром". Його оцінили в $8 мільйонів.

Також Фокус розповідав, що в США продавали унікальний шестиколісний "Гелендваген", створений у Житомирі.