Создан украинцем: редкий кабриолет 30-х оценили в $5 миллионов (фото)

В США на аукцион выставлен фаэтон Packard Twelve 1934 года. Его дизайн разработал стилист Алексей Сахновский из Киева.

Ориентировочная цена Packard Twelve Individual Custom Sport Phaeton (именно так звучит полное название авто) — 4–5 миллионов долларов. Об этом раритете сообщили на сайте аукциона RM Sotheby’s.

Было изготовлено всего пять фаэтонов Packard Twelve с кузовом от LeBaron Фото: RM Sotheby's

Было изготовлено всего пять обтекаемых фаэтонов Packard Twelve с двумя лобовыми стеклами. Их внешний вид разработал в ателье LeBaron украинец Алексей Сахновский.

Граф Алексей Сахновский по отцовской линии был потомком гетмана Павла Полуботка и Николая Гоголя, а его мать была внучкой сахарозаводчика Терещенко.

За автомобиль планируют получить до 5 миллионов долларов Фото: RM Sotheby's

В 1917 году Алексей Сахновский эмигрировал и вскоре оказался в США, где стал известным автодизайнером и в начале 30-х годов сотрудничал с ателье LeBaron и создавал уникальные модели Packard. О других его творениях можно узнать из статьи Фокуса.

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Автомобиль отреставрировали еще в 1975 году, однако он находится в неплохом состоянии Фото: RM Sotheby's

Этот Packard Twelve — третий в серии. Он оснащён 7,3-литровым двигателем V12 мощностью 160 сил и способен развивать скорость 161 км/ч.

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В 1934 году кабриолет приобрел бортинженер авиакомпании TWA Эдвард Бонем и владел им до самой смерти в 1961 году. После этого Packard Twelve оказался в коллекции Уильяма Харра и в 1975 году прошел полную реставрацию.

Автомобиль оснащен 160-сильным V12 Фото: RM Sotheby's

Автомобиль ещё несколько раз переходил из рук в руки, а нынешний владелец приобрел его в 1995 году. Packard Twelve несколько раз участвовал в самых известных выставках ретроавтомобилей.

Кстати, на этот же аукцион выставили эксклюзивный автомобиль звезды фильма "Унесенные ветром". Его оценили в 8 миллионов долларов.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что в США продавался уникальный шестиколесный "Гелендваген", созданный в Житомире.