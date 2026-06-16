С дверями типа "крыло чайки": в интернете показали украинский самодельный спорткар 80-х (фото)

Еще в 80-х годах украинский мастер создал яркий купе "Горынь". Автомобиль имеет стеклопластиковый кузов, а его двери поднимаются вверх.

Самодельный спорткар "Горынь" — творение инженера завода "Квантор" из города Збараж Тернопольской области Ярослава Цимбровского. Об этом уникальном автомобиле рассказал блогер Roma Urraco.

Двери автомобиля поднимаются вверх Фото: Roma Urraco

Ярослав Цимбровский начал создавать автомобиль в 1980 году. Купе он назвал в честь реки Горынь, протекающей в его родном селе Бодаки. Работа над ним продолжалась 5 лет.

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"Горинь" чем-то напоминает концепт BMW Turbo 1972 года, который со временем превратился в суперкар M1. В основе автомобиля лежит пространственная стальная рама. Кузов спорткара изготовлен из толстого стекловолокна. У него выдвижные фары, а двери типа "крыло чайки" поднимаются вверх.

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Крышку багажника сделали изогнутой Фото: Roma Urraco

Лобовое стекло позаимствовали у ГАЗ-24, а фары — у ВАЗ-2103. Двигатель и руль — от "Москвича-412". Автомобиль оснастили люком в крыше и необычной изогнутой крышкой багажника. Максимальная скорость составила 140 км/ч.

Автомобиль официально зарегистрировали в ГИБДД Фото: Roma Urraco

Себестоимость "Горины" составила 5–6 тыс. карбованцев. Для регистрации автомобиля в ГАИ понадобились расчет силового каркаса, заверенный на кафедре автомобилей в институте, квитанции, подтверждающие заводское происхождение агрегатов, и проведение испытаний в клубе автомотолюбителей.

Двигатель позаимствовали у "Москвича-412" Фото: Roma Urraco

Позже Ярослав Цимбровский путешествовал на "Горине" по Европе, а впоследствии на ней ездил учиться в университет его сын Роман. Автомобиль никогда не подводил, а однажды выдержал столкновение с Audi 80: у немецкого автомобиля была разбита передняя часть, а у "Горины" — лишь царапины сзади.

Ярослав Цимбровский путешествовал по Европе на "Горине" Фото: Roma Urraco

Опубликованные фотографии были сделаны в 2008 году. Тогда самодельный спорткар в основном хранился в гараже, а его создатель планировал изготовить электромобиль.

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