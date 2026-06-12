Троллейбусные поезда: уникальное украинское изобретение отмечает 60-летие (фото)

Ровно 60 лет назад в этот день в Киеве был запущен в эксплуатацию первый в мире троллейбусный поезд. Фокус расскажет об этом почти забытом украинском изобретении.

Киев имеет очень разветвленную сеть троллейбусных линий, и в свое время в столице производили этот вид электротранспорта. Однако не все знают о том вкладе, который внесли украинские инженеры в развитие троллейбусов. Именно в Киеве в 1966 году создали первый в мире троллейбусный поезд.

Владимир Веклич — создатель троллейбусного поезда

Автором изобретения является украинский учёный Владимир Веклич. Сначала он занимался соединением киевских трамвайных вагонов Tatra. В 1964 году молодой 28-летний инженер возглавил одно из троллейбусных депо столицы и сразу столкнулся с проблемами нехватки водителей и чрезвычайной загруженности маршрутов в часы пик.

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Первый троллейбусный поезд в депо Фото: Wikipedia

В 60-х годах троллейбусы были, как правило, небольшими и не справлялись с пассажиропотоком. Поэтому Владимир Веклич решил объединить их в своеобразные составы с управлением по системе многовагонного состава. То есть водитель из своей кабины управлял двигателями и тормозами обоих вагонов поезда.

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В то время над подобной технологией для троллейбусов работали во многих странах мира, однако именно украинскому ученому первому удалось воплотить её в жизнь.

Первые троллейбусные составы были созданы на базе модели МТБ-82 Фото: Wikipedia

Эксплуатацию поездов начали 12 июня 1966 года на столичном маршруте № 6. Сначала использовались троллейбусы МТБ-82, а через два года были введены в эксплуатацию более новые чешские Skoda 9Tr. К 1968 году в Киеве курсировало уже 48 поездов. В 1976 году создали даже трехсекционный троллейбус Skoda 9Tr, однако в эксплуатацию его не ввели.

Чаще всего в Киеве соединяли чешские Skoda 9Tr

Владимир Веклич продолжал совершенствовать своё изобретение. Систему упростили, что позволяло соединять или разъединять два троллейбуса всего за 5 минут. Таким образом, на некоторых маршрутах в часы пик формировали поезда, а затем разъединяли троллейбусы и эксплуатировали их отдельно.

Примечательно, что в течение первых 10 лет троллейбусные поезда фактически были нелегальными, поскольку советская бюрократия требовала разработать для них отдельные технические условия (ТУ). Изобретение было узаконено 31 марта 1976 года.

Троллейбусный поезд ЗиУ-9 Фото: Wikipedia

В 80-х годах 55 % киевских троллейбусов (296 шт.) эксплуатировались в составе поездов. На одном из самых загруженных столичных маршрутов № 18 их было сразу 60.

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На некоторых маршрутах перевозили до 12 тыс. пассажиров в час. Это позволило сократить потребность в водителях на 800 человек, увеличив при этом пропускную способность троллейбусной сети на 60%.

Троллейбусные поезда эксплуатировались в Киеве до начала 90-х

Впоследствии технологию Владимира Веклича стали внедрять в других городах и даже за рубежом. В частности, троллейбусные поезда появились в Днепре, Донецке, Харькове, Херсоне, Алма-Ате, Риге, Таллинне, Софии. Также были адаптированы троллейбусы ЗиУ-9.

Троллейбусные составы активно эксплуатировались вплоть до начала 90-х годов, пока не появились новые сочлененные троллейбусы большой длины. Владимир Веклич продолжал работу над новыми моделями до самой смерти в 1993 году и участвовал в разработке украинских троллейбусов ЮМЗ Т1 и Т2, которые выпускались на Южном машиностроительном заводе в Днепре. Кроме того, он является одним из создателей киевского скоростного трамвая.

Мемориальная доска Владимиру Векличу и его изобретению Фото: Wikipedia

К 50-летию изобретения на здании троллейбусного депо на ул. Довженко (именно там начали эксплуатировать первые троллейбусы) появилась мемориальная доска.

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