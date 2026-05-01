Внедорожный "Богдан": в Украине начали выпускать маршрутку с полным приводом (фото)

Линейку автобусов Atman пополнила внедорожная модель DA9016. Маршрутка оснащена полным приводом и имеет увеличенный клиренс.

Внедорожный автобус Ataman DA9016 поступил в производство и уже поставляется покупателям. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Ataman DA9016 оснащен 154-сильным дизелем Isuzu

Черкасский автобусный завод представил модель повышенной проходимости Ataman DA9016 еще в 2020 году, а сейчас к модели повысился интерес. Как известно, семейство Ataman — усовершенствованный вариант популярного "Богдана".

Салон имеет 30 сидячих мест

8,2-метровый автобус Ataman DA9016 производится в исполнении на 30 сидячих мест (общая вместимость — 38 пассажиров). Он подойдет, к примеру, для перевозки бригад рабочих в труднодоступные районы или на роль школьного автобуса в сельской местности с плохими дорогами.

Новый Ataman DA9016 оснащен 5,2-литровым турбодизелем Isuzu 4HK1, который развивает 154 л.с. и 419 Нм. Максимальная скорость составляет 90 км/ч, а расход топлива составляет 14,5 л на 100 км.

Автобус имеет полный привод и блокировку дифференциала

Привод на все колеса дополнен блокировкой дифференциала. Комплектация включает ABS, ASR и кондиционер для водителя.

