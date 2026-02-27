В Украине разработали просторный и недорогой электробус для города (фото)

Корпорация "Эталон" представила новую модель электробуса "Мальва-Электро". Он может перевозить до 63 пассажиров и имеет запас хода более 200 км.

Новый "Эталон" А08611 "Мальва-Электро" — усовершенствованная версия городского электробуса, который создан Черниговским автобусным заводом и дебютировал в 2024 году. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Новая батарея увеличила запас хода электробуса Фото: Эталон

После доработки вместимость электробуса выросла: 9,5-метровый "Мальва-Электро" способен перевозить до 63 пассажиров, из которых 24 — сидячие. Благодаря низкому полу электрический автобус приспособлен к перевозке лиц с инвалидностью или детских колясок.

Фото: Эталон

"Мальва-Электро" оснастили светодиодной оптикой, камерами, автономным дизельным обогревателем и кондиционером водителя, а за доплату доступен кондиционер и для пассажирского салона.

Новый "Эталон" А08611 сохранил электромотор мощностью 190 л. с. (140 кВт), однако получил увеличенную батарею емкостью 203,5 кВт∙ч. Запас хода электробуса превышает 200 км.

Салон вмещает 63 пассажира Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, установили новые усиленные оси с большей допустимой нагрузкой и увеличили передаточное число заднего моста. "Эталон" планирует и в дальнейшем совершенствовать украинский электробус.

Между прочим, недавно первый автобус ЛАЗ отметил 70-летний юбилей.

