В Україні розробили просторий і недорогий електробус для міста (фото)

Корпорація "Еталон" презентувала нову модель електробуса "Мальва-Електро". Він може перевозити до 63 пасажирів та має запас ходу понад 200 км.

Новий "Еталон" А08611 "Мальва-Електро" — вдосконалена версія міського електробуса, який створений Чернігівським автобусним заводом і дебютував у 2024 році. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Нова батарея збільшила запас ходу електробуса Фото: Еталон

Після доопрацювання місткість електробуса зросла: 9,5-метровий "Мальва-Електро" здатен перевозити до 63 пасажирів, із яких 24 – сидячі. Завдяки низькій підлозі електричний автобус пристосований до перевезення осіб із інвалідності чи дитячих візків.

Фото: Еталон

"Мальва-Електро" оснастили світлодіодною оптикою, камерами, автономним дизельним обігрівачем та кондиціонером водія, а за доплату доступний кондиціонер і для пасажирського салону.

Новий "Еталон" А08611 зберіг електромотор потужністю 190 к. с. (140 кВт), проте отримав збільшену батарею ємністю 203,5 кВт∙год. Запас ходу електробуса перевищує 200 км.

Салон вміщає 63 пасажири Фото: скриншот / YouTube

Крім того, встановили нові посилені вісі з більшим допустимим навантаженням та збільшили передавальне число заднього мосту. "Еталон" планує і надалі вдосконалювати український електробус.

