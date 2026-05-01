Позашляховий "Богдан": в Україні почали виробляти маршрутку з повним приводом (фото)

Лінійку автобусів Atman поповнила позашляхова модель DA9016. Маршрутка оснащена повним приводом та має збільшений кліренс.

Позашляховий автобус Ataman DA9016 надійшов у виробництво і вже постачається покупцям. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Ataman DA9016 оснащений 154-сильним дизелем Isuzu

Черкаський автобусний завод представив модель підвищеної прохідності Ataman DA9016 ще в 2020 році, а зараз до моделі підвищився інтерес. Як відомо, сімейство Ataman — вдосконалений варіант популярного "Богдана".

Салон має 30 сидячих місць

8,2-метровий автобус Ataman DA9016 виробляють у виконанні на 30 сидячих місць (загальна місткість — 38 пасажирів). Він підійде, приміром, для перевезення бригад робітників у важкодоступні райони чи на роль шкільного автобуса в сільській місцевості з поганими дорогами.

Новий Ataman DA9016 оснащений 5,2-літровим турбодизелем Isuzu 4HK1, який розвиває 154 к. с. та 419 Нм. Максимальна швидкість становить 90 км/год, а витрата пального складає 14,5 л на 100 км.

Автобус має повний привід і блокування дифференціала

Привід на всі колеса доповнений блокуванням диференціала. Комплектація включає ABS, ASR та кондиціонер для водія.

