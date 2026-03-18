Маршрутки XVII века: каким был первый общественный транспорт более 350 лет назад (фото)

364 года назад, 18 марта 1662 года, в Париже появился первый в мире общественный транспорт. Фокус расскажет о конных "маршрутках", которые курсировали по улицам столицы Франции.

Общественный транспорт — изобретение знаменитого французского физика и математика Блеза Паскаля. Он больше прославился, как автор гидростатического закона (известного, как закон Паскаля), а также благодаря изобретению шприца, однако также занимался и проблемами обустройства и модернизации городов.

Блез Паскаль — создатель общественного транспорта Фото: Wikipedia

Париж XVII века был одним из крупнейших городов в мире. Там проживало полмиллиона человек и, конечно, далеко не все они имели лошадей или повозки. В ноябре 1661 года Блез Паскаль выступил с инициативой запустить конные экипажи, которые бы курсировали установленными маршрутами и перевозили пассажиров за небольшую плату. Этот транспорт не должен был ждать заполнения пассажирами, а вместо этого должен был двигаться по установленным графикам.

Кареты курсировали по пяти маршрутам в Париже

19 января 1662 года этот проект утвердил король Франции Людовик XIV. В феврале провели испытания, а 18 марта первые деревянные кареты на 6-8 мест начали курсировать по пяти маршрутам, которые соединили основные исторические районы Парижа. Стоимость проезда составила 5 су и именно поэтому средневековые конные "маршрутки" очень быстро получили прозвище — кареты за 5 су.

Реплика первой маршрутной кареты Фото: Wikipedia

Изобретение восприняли положительно и общественный транспорт Парижа успешно курсировал по маршрутам. Нередко люди, которые не помещались в кареты, путешествовали на их крыше.

Конец маршрутным каретам положило решение парижского парламента, который вопреки воле короля в 1677 году поднял стоимость проезда, а также запретил пользоваться общественным транспортом солдатам, пажам, лакеям и рабочим. Маршрутки стали нерентабельны, поэтому их движение прекратили.

Кареты были рассчитаны на 6-8 человек Фото: Wikipedia

Об общественном транспорте забыли на 150 лет. Лишь в 1823 году появились первые маршруты в Нанте, а в 1824 — в Манчестере. В Париже конные маршрутки возобновили движение только в 1828 году.

Мемориальная доска к 350-летию запуска Паскалем первых маршрутных карет Фото: Wikipedia

Именно Блез Паскаль заложил основные принципы общественного транспорта, которые актуальны и сейчас — утвержденные маршруты, график движения и платный проезд. В 2012 году в его родном городе Клермон-Ферран появилась мемориальная доска к 350-летию первых "маршруток". А в музее этого города можно увидеть реплику кареты за 5 су.

