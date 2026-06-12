Тролейбусні потяги: унікальний український винахід відзначає 60-річчя (фото)

У цей день рівно 60 років тому в Києві запустили в експлуатацію перший у світі тролейбусний поїзд. Фокус розповість про призабутий український винахід.

Київ має дуже розгалужену мережу тролейбусних ліній та свого часу в столиці виробляли цей електричний транспорт. Однак не всі знають про той внесок, який внесли українські інженери у розвиток тролейбусів. Саме в Києві в 1966 році створили перший у світі тролейбусний потяг.

Володимир Веклич — творець тролейбусного потягу

Автором винаходу є український вчений Володимир Веклич. Спочатку він займався з'єднанням київських трамвайних вагонів Tatra. У 1964 році молодий 28-річний інженер очолив одне із тролейбусних депо столиці та одразу зіткнувся із проблемами нестачі водіїв та надзвичайної завантаженості маршрутів у години пік.

Перший тролейбусний потяг у депо Фото: Wikipedia

У 60-х роках тролейбуси були зазвичай невеличкими та не могли справитися з пасажиропотоком. Тому Володимир Веклич вирішив об'єднати їх у своєрідні потяги з керуванням за системою багатьох одиниць. Тобто водій зі своєї кабіни керував моторами та гальмами обох вагонів потягу.

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Над подібною технологією для тролейбусів на той час працювали у багатьох країнах світу, проте саме українському науковцю першому вдалося втілити її в життя.

Перші тролейбусні потяги створили на базі моделі МТБ-82 Фото: Wikipedia

Експлуатацію потягів почали 12 червня 1966 року на столичному маршруті №6. Спочатку використовували тролейбуси МТБ-82, а за два роки пристосували новіші чеські Skoda 9Tr. До 1968 року в Києві курсувало вже 48 поїздів. У 1976 році створили навіть трисекційний тролейбус Skoda 9Tr, проте запускати в експлуатацію не стали.

Найчастіше в Києві зєднували чеські Skoda 9Tr

Володимир Веклич продовжував вдосконалювати свій винахід. Систему спростили, що дозволяло з’єднати чи роз’єднати два тролейбуси усього за 5 хвилин. Таким чином на деяких маршрутах потяги утворювали в години пік, а потім розщеплювали тролейбуси та експлуатували їх окремо.

Примітно, що упродовж перших 10 років тролейбусні потяги фактично були нелегальними, оскільки радянська бюрократія вимагала створити для них окремі технічні умови (ТУ). Узаконили винахід 31 березня 1976 року.

Тролейбусний потяг ЗіУ-9 Фото: Wikipedia

У 80-х роках 55% київських тролейбусів (296 од.) експлуатувалися у складі потягів. На одному з найбільш завантажених столичних маршрутів №18 їх було одразу 60.

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На деяких маршрутах перевозили до 12 тис. пасажирів за годину. Це дозволило зменшити потребу у водіях на 800 осіб, збільшивши при цьому провізну спроможність тролейбусної мережі на 60%.

Тролейбусні поїзди експлуатувалися в Києві до початку 90-х

Згодом технологію Володимира Веклича стали переймати у інших містах та навіть за кордоном. Зокрема тролейбусні потяги з’явилися у Дніпрі, Донецьку, Харкові, Херсоні, Алма-Аті, Ризі, Таллінні, Софії. Також пристосували тролейбуси ЗіУ-9.

Тролейбусні потяги активно експлуатували аж до початку 90-х років, поки не з’явилися нові зчленовані тролейбуси великої довжини. Володимир Веклич продовжував роботу над новими моделями до самої смерті в 1993 році і долучився до розробки українських тролейбусів ЮМЗ Т1 і Т2, які випускали на Південному машинобудівному заводі в Дніпрі. Крім того, він є одним із творців київського швидкісного трамваю.

Меморіальна дошка Володимиру Векличу та його винаходу Фото: Wikipedia

До 50-річчя винаходу на будівлі тролейбусного депо на вул. Довженка (саме там почали експлуатувати перші потяги) з’явилася меморіальна дошка.

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