Із дверима "крило чайки": в інтернеті показали український саморобний спорткар 80-х (фото)

Український майстер ще у 80-х створив яскраве купе «Горинь». Авто має склопластиковий кузов, а його двері піднімаються догори.

Саморобний спорткар "Горинь" — творіння інженера заводу "Квантор" з міста Збараж Тернопільської області Ярослава Цимбровського. Про унікальне авто розповів блогер Roma Urraco.

Двері авто піднімаються догори Фото: Roma Urraco

Ярослав Цимбровський почав створювати автомобіль у 1980 році. Купе він назвав на честь річки Горинь, яка протікає у його рідному селі Бодаки. Роботи над ним тривали 5 років.

Важливо

Слугував дитячим майданчиком: в Україні виявили занедбаним вінтажний Ford 60-х (відео)

"Горинь" дещо нагадує концепт BMW Turbo 1972 року, який із часом еволюціонував у суперкар M1. В основі авто лежить просторова сталева рама. Кузов спорткара створили з товстого скловолокна. У нього висувні фари, а двері типу "крило чайки" піднімаються догори.

Відео дня

Кришку багажника зробили вигнутою Фото: Roma Urraco

Лобове скло запозичили в ГАЗ-24, а ліхтарі – у ВАЗ-2103. Двигун та кермо – від "Москвича-412". Авто оснастили люком у даху та незвичною вигнутою кришкою багажника. Максимальна швидкість склала 140 км/год.

Авто офіційно зареєстрували в ДАІ Фото: Roma Urraco

Собівартість "Горині" склала 5-6 тис. карбованців. Для реєстрації авто в ДАІ знадобилися розрахунок силового каркасу, завірений на кафедрі автомобілів в інституті, квитанції про підтвердження заводського походження агрегатів та проведення випробувань у клубі автомотолюбителів.

Двигун запозичили в "Москвича-412" Фото: Roma Urraco

Пізніше Ярослав Цимбровський мандрував на "Горині" Європою, а згодом на ній їздив на навчання в університет його син Роман. Авто ніколи не підводило, а одного разу витримало зіткнення з Audi 80: в німецького авто була розбита передня частина, а в "Горині" — лише подряпини ззаду.

Ярослав Цимбровський мандрував на "Горині" Європою Фото: Roma Urraco

Опубліковані фото зробили в 2008 році. Тоді саморобний спорткар переважно зберігався в гаражі, а його творець планував виготовити електромобіль.

До речі, нещодавно на продаж виставили унікальне українське купе 1972 року.

Також Фокус розповідав про український винахід 60-х — тролейбусні потяги.