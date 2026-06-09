Створений у Житомирі: у США продають унікальний шестиколісний "Гелендваген" із V12 (відео)

У США на аукціон виставили особливий Mercedes G-Class 6Х6. Пікап із 630-сильним V12 виготовили українські майстри.

Ціна шестиколісного "Гелендвагена" на торгах онлайн вже сягнула 250 000 доларів. Про унікальне авто розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer.

Пікап створили майстри з Житомира, які вже виготовили не один шестиколісний Mercedes G-Class. Свого часу Фокус писав про конкретно цей автомобіль.

Авто отримало карбонові аксесуари Brabus Фото: Bring a Trailer

Проєкт почали в 2021 році на замовлення американського клієнта, проте через початок повномасштабного російського вторгнення авто довелося ховати від обстрілів. Пізніше його вивезли через Бельгію до США. Пробіг становить 37 тис. км.

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За основу взяли Mercedes G65 AMG 2017 року з 6,0-літровим V12 твін-турбо на 630 сил, тобто копія потужніша за оригінальний шестиколісний "Гелендваген".

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Пікап має портальні мости і 37-дюймові позашляхові шини Фото: Bring a Trailer

Позашляховик подовжили, додали третю вісь та вантажну платформу. Капот, розширювачі арок та шноркелі виготовили з карбону у стилі Brabus. Крім того, встановили портальні мости, три міжосьових диференціали з блокуванням та 37-дюймові позашляхові шини.

Салон оздоблений шкірою та карбоном Фото: Bring a Trailer Під капотом встановили 630-сильний V12 Фото: Bring a Trailer

Салон Mercedes G-Class оздоблений шкірою та карбоном. Комплектація включає двозонний клімат-контроль, навігацію, акустику Harman Kardon, камеру, електропривід і вентиляцію передніх крісел, підігрів усіх сидінь та монітори для задніх пасажирів.

До речі, в Україні за ціною "Гелендвагена" продають добре збережене купе Mercedes 80-х років.

Також Фокус писав, що в Києві помітили лімітований Maybach V12 за 20 мільйонів.