Їх випустили всього три: найдорожчий Mercedes W124 оцінили в $900 000 (фото)

У США на аукціон виставили купе Mercedes W124 1988 року. За нього планують отримати 900 000 доларів.

Якщо прогноз справдиться, то це буде найдорожчий Mercedes W124 в історії. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Висока ціна Mercedes W124 обумовлена тим, що це надзвичайно рідкісний заряджений варіант AMG Hammer. Усього виготовили лише три купе у такій специфікації.

У кришку багажника інтегрували спойлер Фото: RM Sotheby's

Проєкт Hammer розробили в AMG і випускали седани та купе дрібними серіями. Конкретно це авто – американська версія моделі.

Північноамериканський підрозділ AMG в Іллінойсі придбав три купе Mercedes 300 CE W124 та отримав із Німеччини комплектуючі для тюнінгу.

У салоні встановили спортивні крісла Recato Фото: RM Sotheby's

Зокрема, під капот встановили 6,0-літровий V8 потужністю 380 к. с., Щоб справитися з крутним моментом у 580 Н∙м, встановили посилений 4-ступінчастий автомат. Розгін до 100 км/год займає 5 с, а максимальна швидкість становить 300 км/год.

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Крім того, встановили спортивну підвіску від Bilstein та покращені гальма. Mercedes 300 CE 6.0 AMG Hammer також отримав обвіс 17-дюймові диски та кришку багажника з інтегрованим спойлером, а у салоні з’явилися спортивні сидіння Recaro з електроприводом.

Під капотом встановили 380-сильний V8 Фото: RM Sotheby's

Конкретно це купе Mercedes W124 AMG Hammer придбав за 192 000 доларів фінансист із Каліфорнії та колекціонер авто Джозеф Гальді. Авто кілька разів змінювало власника, а в 2016 році пройшло реставрацію, в яку вклали $160 000. Пробіг становить усього 58 тис. км.

Між іншим, на аукціон виставили і кабріолет Mercedes SL Brabus 1999 року з 7,3-літровим V12 від суперкара.

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