Их выпустили всего три: самый дорогой Mercedes W124 оценили в $900 000 (фото)

В США на аукцион выставили купе Mercedes W124 1988 года. За него планируют получить 900 000 долларов.

Если прогноз сбудется, то это будет самый дорогой Mercedes W124 в истории. Об авто рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Высокая цена Mercedes W124 обусловлена тем, что это чрезвычайно редкий заряженный вариант AMG Hammer. Всего изготовили всего три купе в такой спецификации.

В крышку багажника интегрировали спойлер Фото: RM Sotheby's

Проект Hammer разработали в AMG и выпускали седаны и купе мелкими сериями. Конкретно это авто — американская версия модели.

Североамериканское подразделение AMG в Иллинойсе приобрело три купе Mercedes 300 CE W124 и получило из Германии комплектующие для тюнинга.

В салоне установили спортивные кресла Recato Фото: RM Sotheby's

В частности, под капот установили 6,0-литровый V8 мощностью 380 л.с., чтобы справиться с крутящим моментом в 580 Н∙м, установили усиленный 4-ступенчатый автомат. Разгон до 100 км/ч занимает 5 с, а максимальная скорость составляет 300 км/ч.

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Кроме того, установили спортивную подвеску от Bilstein и улучшенные тормоза. Mercedes 300 CE 6.0 AMG Hammer также получил обвес 17-дюймовые диски и крышку багажника с интегрированным спойлером, а в салоне появились спортивные сиденья Recaro с электроприводом.

Под капотом установили 380-сильный V8 Фото: RM Sotheby's

Конкретно это купе Mercedes W124 AMG Hammer приобрел за 192 000 долларов финансист из Калифорнии и коллекционер авто Джозеф Гальди. Авто несколько раз меняло владельца, а в 2016 году прошло реставрацию, в которую вложили $160 000. Пробег составляет всего 58 тыс. км.

Между прочим, на аукцион выставили и кабриолет Mercedes SL Brabus 1999 года с 7,3-литровым V12 от суперкара.

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