Зверь за $600 000: на торги выставили редкий Mercedes 90-х с V12 от суперкара (фото)

Во Франции на закрытом аукционе будут продавать раритетный заряженный кабриолет Mercedes-Benz SL 1999 года. Он оснащен 7,3-литровым V12 и способен развить более 300 км/ч.

Дело в том, что с молотка уйдет чрезвычайно редкий Mercedes SL Brabus 7.3S V12. Изготовлено всего несколько таких авто, сообщает сайт аукционного дома RM Sotheby's.

Под капотом установлен 7,3-литровый 582-сильный V12, а также 7,3-литровый 582-сильный V12 Фото: RM Sotheby's

Специалисты Brabus в Боттропе выполнили тюнинг Mercedes SL73 AMG — топовой лимитированной версии кабриолета. Ее 7,3-литровый V12 также устанавливался на суперкар Pagani Zonda.

После доработки мощность двигателя выросла с 525 до 582 л. с. С 5-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, а максимальная скорость составляет 304 км/ч. Кабриолет назвали "Зверем из Боттропа".

Салон отделан кожей и деревом Фото: RM Sotheby's

Кроме того, установили спортивный выхлоп Brabus и доработали подвеску. За замедление отвечают тормоза от Alcon.

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Внешне Mercedes SL Brabus 7.3S V12 выдают только колесные диски, а в салоне заменили циферблаты приборов. Комплектация включает ксеноновые фары, отделку кожей Nappa, электропакет, телефон, навигацию и аудиосистему Alpina с CD-чейнджером.

Кабриолет способен развить 304 км/ч Фото: RM Sotheby's

Кабриолет Mercedes SL Brabus был заказан гражданином Греции, который проживал в Великобритании. Позже он хранился в коллекциях во Франции и Монако. Авто в хорошем состоянии и имеет пробег всего 47 000 км. Ориентировочная цена Mercedes SL Brabus 7.3S V12 составляет 550-600 тыс. долларов.

Между прочим, недавно на аукцион выставили самый дорогой MG в истории за $900 000.

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