Зверь за $600 000: на торги выставили редкий Mercedes 90-х с V12 от суперкара (фото)
Во Франции на закрытом аукционе будут продавать раритетный заряженный кабриолет Mercedes-Benz SL 1999 года. Он оснащен 7,3-литровым V12 и способен развить более 300 км/ч.
Дело в том, что с молотка уйдет чрезвычайно редкий Mercedes SL Brabus 7.3S V12. Изготовлено всего несколько таких авто, сообщает сайт аукционного дома RM Sotheby's.
Специалисты Brabus в Боттропе выполнили тюнинг Mercedes SL73 AMG — топовой лимитированной версии кабриолета. Ее 7,3-литровый V12 также устанавливался на суперкар Pagani Zonda.
После доработки мощность двигателя выросла с 525 до 582 л. с. С 5-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, а максимальная скорость составляет 304 км/ч. Кабриолет назвали "Зверем из Боттропа".
Кроме того, установили спортивный выхлоп Brabus и доработали подвеску. За замедление отвечают тормоза от Alcon.
Внешне Mercedes SL Brabus 7.3S V12 выдают только колесные диски, а в салоне заменили циферблаты приборов. Комплектация включает ксеноновые фары, отделку кожей Nappa, электропакет, телефон, навигацию и аудиосистему Alpina с CD-чейнджером.
Кабриолет Mercedes SL Brabus был заказан гражданином Греции, который проживал в Великобритании. Позже он хранился в коллекциях во Франции и Монако. Авто в хорошем состоянии и имеет пробег всего 47 000 км. Ориентировочная цена Mercedes SL Brabus 7.3S V12 составляет 550-600 тыс. долларов.
Между прочим, недавно на аукцион выставили самый дорогой MG в истории за $900 000.
Также Фокус рассказывал о первом суперкаре Brabus на 1000 сил.