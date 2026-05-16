1000 сил и цена миллион евро: представлен первый суперкар Brabus (фото)

В Италии на озере Комо дебютировал новый Brabus Bodo. Первый суперкар от немецкого тюнинг-ателье имеет 1000-сильный V12 и способен развить 360 км/ч.

Brabus теперь занимается не только тюнингом, но и созданием эксклюзивных моделей. Купе Brabus Bodo выпустят лимитированной серией из 77 авто. Его подробности раскрыли на официальном сайте компании.

Дебютный суперкар назвали в честь основателя Brabus Бодо Бушмана и посвятили 50-летнему юбилею компании, который будут отмечать в 2027 году. Цена Brabus Bodo составит миллион евро.

Пятиметровое купе отличается элегантным дизайном Фото: brabus.com

В основе новинки лежит купе Aston Martin Vanquish третьего поколения, хотя визуально это не заметно, ведь суперкар Brabus Bodo получил полностью новый карбоновый кузов с элегантным дизайном. У него длинный капот, изогнутая крыша и суженная "корма" с выдвижным антикрылом. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми матричными фарами. К тому же, Bodo значительно крупнее Vanquish.

Салон отделан кожей, алькантарой и карбоном Фото: brabus.com

Габариты Brabus Bodo 2026:

длина — 5062 мм;

ширина — 2027 мм;

высота — 1305 мм;

масса — 1774 кг.

Купе является четырехместным Фото: brabus.com

Благодаря более крупным размерам удалось добавить пару задних сидений. Компоновка салона Aston Martin Vanquish не изменилась, но новый Brabus Bodo получил иные щиток приборов и дефлекторы обдува. Кроме того, улучшена отделка — использована дорогая кожа, алькантара и карбон. Дверные карты украсили автографами Бодо Бушмана.

После доработки 5,2-литровый V12 твин-турбо Aston Martin развивает 1000 л.с. и 1200 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3 с, а до 200 км/ч за 8,5 с. Максимальная скорость составляет 360 км/ч, а средний расход топлива — 13,7 л на 100 км.

5,2-литровый V12 твин-турбо развивает 1000 сил Фото: brabus.com

Первый суперкар Brabus оснащен адаптивными амортизаторами и карбоново-керамическими тормозами диаметром 410 мм спереди и 360 мм сзади. Специально для него разработали шины Continental SportContact 7 Force размером 275/35 ZR21 спереди и 325/30 ZR21 сзади.

Между прочим, на озере Комо презентовали и дебютное купе BMW Alpina. 5,2-метровое авто получило 4,4-литровый V8 твин-турбо.

