1000 сил і ціна мільйон євро: представлено перший суперкар Brabus (фото)

В Італії на озері Комо дебютував новий Brabus Bodo. Перший суперкар від німецького тюнінг-ательє має 1000-сильний V12 і здатне розвинути 360 км/год.

Brabus тепер займається не лише тюнінгом, а й створенням ексклюзивних моделей. Купе Brabus Bodo випустять лімітованою серією з 77 авто. Його подробиці розкрили на офіційному сайті компанії.

Дебютний суперкар назвали на честь засновника Brabus Бодо Бушмана та присвятили 50-річному ювілею компанії, який відзначатимуть у 2027 році. Ціна Brabus Bodo складе мільйон євро.

П'ятиметрове купе вирізняється елегантним дизайном Фото: brabus.com

В основі новинки лежить купе Aston Martin Vanquish третього покоління, хоча візуально це не помітно, адже суперкар Brabus Bodo отримав повністю новий карбоновий кузов із елегантним дизайном. У нього довгий капот, вигнутий дах та звужена "корма" із висувним антикрилом. Широка решітка радіатора поєднується з розкосими матричними фарами. До того ж, Bodo значно більший за Vanquish.

Салон оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном Фото: brabus.com

Габарити Brabus Bodo 2026:

довжина — 5062 мм;

ширина — 2027 мм;

висота — 1305 мм;

маса — 1774 кг.

Купе є чотиримісним Фото: brabus.com

Завдяки більшим розмірам вдалося додати пару задніх сидінь. Компонування салону Aston Martin Vanquish не змінилося, але новий Brabus Bodo отримав інакші щиток приладів і дефлектори обдуву. Крім того, покращене оздоблення — використано дорогу шкіру, алькантару та карбон. Дверні карти прикрасили автографами Бодо Бушмана.

Після доопрацювання 5,2-літровий V12 твін-турбо Aston Martin розвиває 1000 к. с. і 1200 Нм. Розгін до 100 км/год займає 3 с, а до 200 км/год за 8,5 с. Максимальна швидкість становить 360 км/год, а середня витрата пального — 13,7 л на 100 км.

5,2-літровий V12 твін-турбо розвиває 1000 сил Фото: brabus.com

Перший суперкар Brabus оснащений адаптивними амортизаторами та карбоново-керамічними гальмами діаметром 410 мм спереду та 360 мм ззаду. Спеціально для нього розробили шини Continental SportContact 7 Force розміром 275/35 ZR21 спереду і 325/30 ZR21 ззаду.

Між іншим, на озері Комо презентували і дебютне купе BMW Alpina. 5,2-метрове авто отримало 4,4-літровий V8 твін-турбо.

