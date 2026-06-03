Звір за $600 000: на торги виставили рідкісний Mercedes 90-х із V12 від суперкара (фото)

У Франці на закритому аукціоні продаватимуть раритетний заряджений кабріолет Mercedes-Benz SL 1999 року. Він оснащений 7,3-літровим V12 і здатен розвинути понад 300 км/год.

Річ у тім, що з молотка піде надзвичайно рідкісний Mercedes SL Brabus 7.3S V12. Виготовлено лише кілька таких авто, повідомляє сайт аукціонного дому RM Sotheby’s.

Під капотом встановлено 7,3-літровий 582-сильний V12 Фото: RM Sotheby's

Спеціалісти Brabus у Боттропі виконали тюнінг Mercedes SL73 AMG – топової лімітованої версії кабріолета. Її 7,3-літровий V12 також встановлювали на суперкар Pagani Zonda.

Після доопрацювання потужність двигуна зросла з 525 до 582 к. с. Із 5-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 4,7 с, а максимальна швидкість складає 304 км/год. Кабріолет назвали "Звіром із Боттропа".

Салон оздоблений шкірою та деревом Фото: RM Sotheby's

Крім того, встановили спортивний вихлоп Brabus та доопрацювали підвіску. За сповільнення відповідають гальма від Alcon.

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Зовні Mercedes SL Brabus 7.3S V12 видають лише колісні диски, а в салоні замінили циферблати приладів. Комплектація включає ксенонові фари, оздоблення шкірою Nappa, електропакет, телефон, навігацію та аудіосистему Alpina з CD-чейнджером.

Кабріолет здатен розвинути 304 км/год Фото: RM Sotheby's

Кабріолет Mercedes SL Brabus замовив громадянин Греції, який проживав у Великій Британії. Пізніше він зберігався в колекціях у Франції та Монако. Авто в гарному стані та має пробіг лише 47 000 км. Орієнтовна ціна Mercedes SL Brabus 7.3S V12 становить 550-600 тис. доларів.

Між іншим, нещодавно на аукціон виставили найдорожчий MG в історії за $900 000.

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