Раритет за ціною "Гелендвагена": в Україні продають добре збережений Mercedes 80-х (фото)
У Києві виставили на продаж купе Mercedes-Benz W126 1989 року. Знамените авто у гарному стані та має невеликий пробіг.
Ціна Mercedes W126 становить 117 000 доларів. Про раритетне авто розповів у Facebook блогер Roma Urraco.
Купе Mercedes 560 SEC W126 привезли до України з Японії на замовлення одного з українських політиків. Він мало експлуатував авто і останні 10 років воно переважно стояло в гаражі.Важливо
Автомобіль непогано зберігся, а його пробіг за 37 років становить усього 60 970 км. Кузов, салон та силовий агрегат у гарному стані. Скоріше за все, саме цим обумовлена висока вартість автомобіля на рівні нового "Гелендвагена".
Mercedes-Benz 560 SEC — топова версія сімейства W126. Авто оснащене 5,5-літровим V8 M117 потужністю 299 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 6,9 с, а максимальна швидкість становить 250 км/год.
До того ж, це одна з найдорожчих моделей німецької марки. Салон купе оздоблений шкірою і деревом, а комплектація включає клімат-контроль, магнітолу з CD-плеєром та електропривід передніх сидінь із пам'яттю налаштувань.
