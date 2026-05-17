Культовий Mercedes 190 відродили у форматі екстремального 560-сильного спорткара (фото)

У Німеччині під час перегонів «24 години Нюрбургринга» презентували спорткар HWA EVO.R. Лімітоване авто є сучасною версією знаменитого Mercedes 190.

Новий Mercedes 190 від компанії HWA раніше вже надійшов у виробництво, а його гоночна версія взяла участь у змаганнях на Нюрбургрингу. EVO.R – трекова модифікація седана, яку випустять накладом у 15 екземплярів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Седан отримав агресивний обвіс і величезне антикрило

HWA EVO.R – сучасна варіація на тему знаменитого зарядженого Mercedes 190 Evolution II 1990 року, проте його дизайн став ще агресивнішим. Седан отримав обвіс і величезне антикрило, а його колісні арки серйозно розширені. Кузовні деталі виготовили з карбону, а замість скла використали полікарбонат.

У салоні встановили кермо-штурвал

У салоні встановлено спортивне крісло і кермо-штурвал, також з’явилися цифровий щиток приладів та каркас безпеки. Внутрішнього оздоблення немає, тому всюди видно голий карбон.

Новий Mercedes 190 HWA EVO.R оснащений 3,0-літровим V6 твін-турбо на 560 к. с. і 670 Н∙м та 6-ступінчастою секвентальною КПП. Він отримав спортивну підвіску від KW та гальма AP Racing.

Mercedes 190 HWA EVO.R взяв участь у 24-годинних перегонах на Нюрбургрингу

Ціна Mercedes 190 наразі тримається в секреті, проте відомо, що трековий варіант буде дорожчим за стандартний HWA EVO, який коштує 760 000 доларів.

Між іншим, у рамках 24-годинних перегонів на Нюрбургрингу представили і новий Volkswagen Polo GTI, який став електромобілем.

