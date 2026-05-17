Культовый Mercedes 190 возродили в формате экстремального 560-сильного спорткара (фото)

В Германии во время гонки "24 часа Нюрбургринга" презентовали спорткар HWA EVO.R. Лимитированное авто является современной версией знаменитого Mercedes 190.

Новый Mercedes 190 от компании HWA ранее уже поступил в производство, а его гоночная версия приняла участие в соревнованиях на Нюрбургринге. EVO.R — трековая модификация седана, которую выпустят тиражом в 15 экземпляров. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Седан получил агрессивный обвес и огромное антикрыло

HWA EVO.R — современная вариация на тему знаменитого заряженного Mercedes 190 Evolution II 1990 года, однако его дизайн стал еще более агрессивным. Седан получил обвес и огромное антикрыло, а его колесные арки серьезно расширены. Кузовные детали изготовили из карбона, а вместо стекла использовали поликарбонат.

В салоне установили руль-штурвал

В салоне установлено спортивное кресло и руль-штурвал, также появились цифровой щиток приборов и каркас безопасности. Внутренней отделки нет, поэтому повсюду виден голый карбон.

Новый Mercedes 190 HWA EVO.R оснащен 3,0-литровым V6 твин-турбо на 560 л.с. и 670 Н∙м и 6-ступенчатой секвентальной КПП. Он получил спортивную подвеску от KW и тормоза AP Racing.

Mercedes 190 HWA EVO.R принял участие в 24-часовой гонке на Нюрбургринге

Цена Mercedes 190 пока держится в секрете, однако известно, что трековый вариант будет дороже стандартного HWA EVO, который стоит 760 000 долларов.

Между прочим, в рамках 24-часовой гонки на Нюрбургринге представили и новый Volkswagen Polo GTI, который стал электромобилем.

