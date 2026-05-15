Первый электрический GTI: новый Volkswagen Polo получил спортивную версию (фото, видео)

Новый Volkswagen Polo 2026 получил топовый вариант GTI. Как и стандартная модель, заряженный хэтчбек стал электрокаром.

Спортивный вариант Volkswagen Polo презентовали на Нюрбургринге накануне старта 24-часовой гонки и приурочили к 50-летию семейства GTI. О хэтчбеке рассказали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Впервые в истории модель GTI стала электромобилем. Новый Volkswagen ID.Polo GTI (именно так называется модель) получил более мощную установку на 226 л.с. и 290 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, что несколько медленнее, чем у бензинового предшественника. Впрочем, вскоре ожидается более экстремальный 282-сильный вариант Clubsport. Максимальная скорость ограничена на отметке 175 км/ч.

226-сильный хэтчбек стартует до сотни за 6,8 с Фото: Volkswagen

Электромобиль Volkswagen Polo GTI умеет имитировать переключение передач подрулевыми лепестками. Кроме того, он получил спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами и электронный дифференциал.

Відео дня

Отделку салона разбавляют красные вставки Фото: Volkswagen

Батарея емкостью 52 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 424 км. Ее быстрая зарядка (мощностью 105 кВт) на 80% занимает 24 минуты.

Важно

Volkswagen показал недорогой аналог Jetta с расходом 2,8 л на 100 км (фото)

Отличить новый Volkswagen ID.Polo GTI можно по более агрессивному переднему бамперу, обвесу и спойлеру на крыше. Также установлены 19-дюймовые диски и матричные фары.

Спортивные кресла украшенные клетчатым узором Фото: Volkswagen

В салоне VW ID.Polo GTI появились спортивные руль и сиденья (с клетчатым узором), а алькантара в отделке разбавлена ярко-красными вставками. Среди опций есть панорамная крыша, электропривод кресел и 425-ваттная акустика Harman Kardon. Цена Volkswagen ID.Polo GTI составляет 39 000 евро.

Между прочим, недавно Volkswagen Golf и T-Roc получили экономичные версии с расходом 5 л на 100 км.

Также Фокус писал о заряженном электромобиле Opel Corsa на 280 сил, который стартует до сотни за 5,5 с.