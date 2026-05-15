Перший електричний GTI: новий Volkswagen Polo отримав спортивну версію (фото, відео)

Новий Volkswagen Polo 2026 отримав топовий варіант GTI. Як і стандартна модель, заряджений хетчбек став електрокаром.

Спортивний варіант Volkswagen Polo презентували на Нюрбургрингу напередодні старту 24-годинних перегонів і присвятили до 50-річчя сімейства GTI. Про хетчбек розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника.

Уперше в історії модель GTI стала електромобілем. Новий Volkswagen ID.Polo GTI (саме так називається модель) отримав потужнішу установку на 226 к. с. і 290 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 6,8 с, що дещо повільніше, аніж у бензинового попередника. Утім, невдовзі очікується екстремальніший 282-сильний варіант Clubsport. Максимальна швидкість обмежена на позначці 175 км/год.

226-сильний хетчбек стартує до сотні за 6,8 с Фото: Volkswagen

Електромобіль Volkswagen Polo GTI вміє імітувати перемикання передач підкермовими пелюстками. Крім того, він отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами і електронний диференціал.

Відео дня

Оздоблення салону розбавляють червоні вставки Фото: Volkswagen

Батарея ємністю 52 кВт∙год забезпечує запас ходу в 424 км. Її швидка зарядка (потужністю 105 кВт) на 80% займає 24 хвилини.

Важливо

Volkswagen показав недорогий аналог Jetta з витратою 2,8 л на 100 км (фото)

Відрізнити новий Volkswagen ID.Polo GTI можна за агресивнішим переднім бампером, обвісом та спойлером на даху. Також встановлені 19-дюймові диски і матричні фари.

Спортивні крісла прикрашені картатим візерунком Фото: Volkswagen

У салоні VW ID.Polo GTI з’явилися спортивні кермо та сидіння (з картатим візерунком), а алькантара в оздобленні розбавлена яскраво-червоними вставками. Серед опцій є панорамний дах, електропривід крісел та 425-ваттна акустика Harman Kardon. Ціна Volkswagen ID.Polo GTI становить 39 000 євро.

Між іншим, нещодавно Volkswagen Golf і T-Roc отримали економічні версії з витратою 5 л на 100 км.

Також Фокус писав про заряджений електромобіль Opel Corsa на 280 сил, який стартує до сотні за 5,5 с.