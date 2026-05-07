Экстравагантный дизайн и 820 сил: дебютировал эксклюзивный кабриолет Mercedes G-Class (фото)

Mercedes G-Class получил яркую версию в кузове кабриолет. Внедорожник отличается нестандартным дизайном и получил 820-сильный V8 твин-турбо.

Оригинальный тюнинг "Гелендвагена" выполнило немецкое ателье Mansory. Внедорожник покажут на шоу Top Marques в Монако, сообщает сайт компании.

Кабриолет "Гелендваген" получил 820-сильный V8 твин-турбо Фото: Mansory

Проект назвали Mansory Azura. Mercedes G-Class не только получил складную мягкую крышу, но и стал двухдверным, причем его двери открываются против движения.

Кроме того, кабриолет "Гелендваген" получил традиционные атрибуты Mansory — фирменную решетку радиатора, агрессивные бамперы, расширители арок и капот с воздухозаборниками. Также установлены дополнительные фары и оригинальные 24-дюймовые диски.

Салон отделали бирюзовой кожей и карбоном Фото: Mansory

Салон Mercedes G-Class Mansory украсили бирюзовой кожей и карбоном. Кабриолет "Гелендваген" стал четырехместным, ведь сзади установили отдельные кресла, разделенные консолью с планшетом.

Сзади установили отдельные сиденья Фото: Mansory

За основу для проекта взяли Mercedes-AMG G63. После доработки его 4,0-литровый V8 твин-турбо развивает 820 л. с. и 1150 Н∙м. Внедорожник способен разогнаться до 100 км/ч за 4 с и развить 250 км/ч, а средний расход топлива составляет 15,1 л на 100 км.

