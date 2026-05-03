Ретро-стиль и цена $700 000: самый оригинальный "Гелендваген" показали на первых изображениях

Mercedes G-Class получит нестандартную версию M Monogram G 3.0 ICONIC. Внедорожник отличается оригинальным дизайном.

Необычный тюнинг "Гелендвагена" готовит ателье MetaGarage из Дубая. Всего планируют выпустить 50 таких авто, а цена Mercedes G-Class M Monogram G 3.0 ICONIC составит 700 000 долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Mercedes G-Class получил обвес и оригинальные диски

Внедорожник отличается необычным дизайном передней части в ретростиле с широкой решеткой радиатора (она может быть черной или хромированной) и выпуклым капотом. В качестве образца для подражания выбрали универсал Mercedes Ponton 1958 года в кузове от ателье Binz. Между прочим, эмблема авто напоминает логотип Maybach.

Кроме того, Mercedes G-Class получил более агрессивные бамперы, обвес, спойлер на крыше, а также дополнительную оптику и оригинальные 23-дюймовые диски. Салон "Гелендвагена" еще не показали, но отмечается, что покупатели смогут персонализировать его и выбрать экстравагантные варианты внутренней отделки.

Дизайн выполнили в духе универсала Mercedes Ponton 1958 года

Характеристики "Гелендвагена" также пока держат в секрете. Известно, что за основу для доработки взяли вариант Mercedes-AMG G63, то есть под капотом авто установлен 4,0-литровый V8 твин-турбо, который в стандартном исполнении развивает 585 л.с., а с тюнингом — до 800-900 сил.

