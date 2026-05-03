Ретростиль і ціна $700 000: найоригінальніший "Гелендваген" показали на перших зображеннях

Mercedes G-Class отримає нестандартну версію M Monogram G 3.0 ICONIC. Позашляховик вирізняється оригінальним дизайном.

Незвичний тюнінг "Гелендвагена" готує ательє MetaGarage з Дубая. Усього планують випустити 50 таких авто, а ціна Mercedes G-Class M Monogram G 3.0 ICONIC складе 700 000 доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Mercedes G-Class отримав обвіс та оригінальні диски

Позашляховик вирізняється незвичним дизайном передньої частини в ретростилі з широкою решіткою радіатора (вона може бути чорною або хромованою) та випуклим капотом. В якості зразка для наслідування обрали універсал Mercedes Ponton 1958 року в кузові від ательє Binz. Між іншим, емблема авто нагадує логотип Maybach.

Крім того, Mercedes G-Class отримав агресивніші бампери, обвіс, спойлер на даху, а також додаткову оптику та оригінальні 23-дюймові диски. Салон "Гелендвагена" ще не показали, але зазначається, що покупці зможуть персоналізувати його та обрати екстравагантні варіанти внутрішнього оздоблення.

Характеристики "Гелендвагена" також поки тримають у секреті. Відомо, що за основу для доопрацювання взяли варіант Mercedes-AMG G63, тобто під капотом авто встановлено 4,0-літровий V8 твін-турбо, який у стандартному виконанні розвиває 585 к. с., а з тюнінгом — до 800-900 сил.

