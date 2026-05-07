Екстравагантний дизайн і 820 сил: дебютував ексклюзивний кабріолет Mercedes G-Class (фото)

Mercedes G-Class отримав яскраву версію в кузові кабріолет. Позашляховик вирізняється нестандартним дизайном і отримав 820-сильний V8 твін-турбо.

Оригінальний тюнінг "Гелендвагена" виконало німецьке ательє Mansory. Позашляховик покажуть на шоу Top Marques у Монако, повідомляє сайт компанії.

Кабріолет "Гелендваген" отримав 820-сильний V8 твін-турбо Фото: Mansory

Проєкт назвали Mansory Azura. Mercedes G-Class не лише отримав складний м’який дах, а й став дводверним, причому його двері відкриваються проти руху.

Крім того, кабріолет "Гелендваген" отримав традиційні атрибути Mansory – фірмову решітку радіатора, агресивні бампери, розширювачі арок та капот з повітрозабірниками. Також встановлені додаткові фари та оригінальні 24-дюймові диски.

Салон оздобили бірюзовою шкірою і карбоном Фото: Mansory

Салон Mercedes G-Class Mansory оздобили бірюзовою шкірою та карбоном. Кабріолет "Гелендваген" став чотиримісним, адже ззаду встановили окремі крісла, розділені консоллю з планшетом.

Ззаду встановили окремі сидіння Фото: Mansory

За основу для проєкту взяли Mercedes-AMG G63. Після доопрацювання його 4,0-літровий V8 твін-турбо розвиває 820 к. с. і 1150 Н∙м. Позашляховик здатен розігнатися до 100 км/год за 4 с і розвинути 250 км/год, а середня витрата пального становить 15,1 л на 100 км.

