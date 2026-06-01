Раритет по цене "Гелендвагена": в Украине продают хорошо сохранившийся Mercedes 80-х (фото)
В Киеве выставили на продажу купе Mercedes-Benz W126 1989 года. Знаменитое авто в хорошем состоянии и имеет небольшой пробег.
Цена Mercedes W126 составляет 117 000 долларов. О раритетном авто рассказал в Facebook блогер Roma Urraco.
Купе Mercedes 560 SEC W126 привезли в Украину из Японии по заказу одного из украинских политиков. Он мало эксплуатировал авто и последние 10 лет оно преимущественно стояло в гараже.Важно
Автомобиль неплохо сохранился, а его пробег за 37 лет составляет всего 60 970 км. Кузов, салон и силовой агрегат в хорошем состоянии. Скорее всего, именно этим обусловлена высокая стоимость автомобиля на уровне нового "Гелендвагена".
Mercedes-Benz 560 SEC — топовая версия семейства W126. Авто оснащено 5,5-литровым V8 M117 мощностью 299 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 6,9 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.
К тому же, это одна из самых дорогих моделей немецкой марки. Салон купе отделан кожей и деревом, а комплектация включает климат-контроль, магнитолу с CD-плеером и электропривод передних сидений с памятью настроек.
Между прочим, недавно возродили знаменитый седан Mercedes 190, причем новая модель получила большое антикрыло и 560-сильный турбомотор.
Также Фокус рассказывал, что на продажу выставили малоизвестное украинское купе 70-х.