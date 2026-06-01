Раритет по цене "Гелендвагена": в Украине продают хорошо сохранившийся Mercedes 80-х (фото)

В Киеве выставили на продажу купе Mercedes-Benz W126 1989 года. Знаменитое авто в хорошем состоянии и имеет небольшой пробег.

Цена Mercedes W126 составляет 117 000 долларов. О раритетном авто рассказал в Facebook блогер Roma Urraco.

За 37 лет авто проехало всего 60 970 км Фото: Roma Urraco

Купе Mercedes 560 SEC W126 привезли в Украину из Японии по заказу одного из украинских политиков. Он мало эксплуатировал авто и последние 10 лет оно преимущественно стояло в гараже.

Автомобиль неплохо сохранился, а его пробег за 37 лет составляет всего 60 970 км. Кузов, салон и силовой агрегат в хорошем состоянии. Скорее всего, именно этим обусловлена высокая стоимость автомобиля на уровне нового "Гелендвагена".

Салон отделан кожей и деревом Фото: Roma Urraco

Mercedes-Benz 560 SEC — топовая версия семейства W126. Авто оснащено 5,5-литровым V8 M117 мощностью 299 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 6,9 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Под капотом установлен 5,6-литровый V8 Фото: Roma Urraco

К тому же, это одна из самых дорогих моделей немецкой марки. Салон купе отделан кожей и деревом, а комплектация включает климат-контроль, магнитолу с CD-плеером и электропривод передних сидений с памятью настроек.

