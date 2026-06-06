Один із 50: у Києві помітили лімітований розкішний Maybach V12 за 20 мільйонів (фото)

У центрі Києва сфотографували Mercedes-Maybach S-Class 2025 року в лімітованому виконанні V12 Edition. Седан має розкішний салон і 612-сильний турбомотор.

Усього виготовлено лише 50 Mercedes-Maybach S680 V12 Edition. Фото раритетного авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто оснащене 612-сильним V12 твін-турбо Фото: Topcars UA

Ціна Mercedes-Maybach S680 V12 Edition – 389 тис. євро, тобто майже 20 мільйонів гривень. Великий 5,5-метровий седан персоналізували за програмою Manufaktur.

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Новий Mercedes-Maybach S680 V12 Edition вирізняється двоколірним чорно-оливковим забарвленням та особливими колісними дисками. Крім того, з’явилися особливі логотипи Maybach, причому деякі з них прикрасили позолотою.

Салон оздобили дорогою шкірою і деревом Фото: Mercedes-Benz

Салон Maybach оздобили шкірою Nappa та горіховим деревом. У комплекті з авто ідуть срібні бокали Robbe & Berking та спеціальна подарункова коробка для ключів і брелока.

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У комплекті з авто ідуть срібні бокали Фото: Mercedes-Benz

Назва підкреслює, що цей Mercedes-Maybach S-Class доступний лише з 6,0-літровим V12 твін-турбо потужністю 612 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 250 км/год. Авто отримало повний привід, керовані задні колеса і активну пневмопідвіску.

До речі, нещодавно в столиці засвітився найшвидший Mercedes S-Class в історії потужністю 950 сил.

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